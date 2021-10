Gevaarlijke spoorwegovergangen in Brummen gesloten

BRUMMEN/LEUVENHEIM – De spoorwegovergangen in het Westenborchpad in Brummen en Wilgenpad in Leuvenheim zijn afgesloten. Beide overgangen liggen in de spoorlijn Zutphen-Arnhem. Door de overgangen te sluiten, verdwijnen er twee mogelijk gevaarlijke spoorwegovergangen.

De overgang Wilgenpad is 15 oktober gesloten en het Westenborchpad op 18 oktober. Wethouder Pouwel Inberg van de gemeente Brummen was aanwezig bij de sluiting: “Het is goed dat we deze overwegen sluiten. Hoewel ze weinig gebruikt worden, zal het er toch veiliger van worden. Voor weggebruikers, NS-medewerkers en passagiers een verbetering. Nog maar twee van dit soort overwegen te gaan, ook daar gaan we samen met ProRail en gebruikers snel mee aan de slag.”

ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben samen het doel om de 180 openbaar toegankelijke Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) op te heffen. Deze onbeveiligde overwegen zijn mogelijk gevaarlijk. Het doel is om in 2023 al deze openbaar toegankelijke NABO op het reizigersnet te hebben aangepakt. NABO vind je vooral in gebieden waar relatief weinig mensen het spoor over hoeven te steken, bijvoorbeeld op onverharde wegen en paden en vaak in het buitengebied.

Deze overgangen worden niet actief beveiligd met spoorbomen, bellen en lichtsignalen. Er zijn slechts waarschuwingen in de vorm van een Andreaskruis en borden. Verkeersdeelnemers moeten hier dus extra alert zijn op naderende treinen.Op onbeveiligde overwegen vinden dagelijks bijna-ongelukken plaats. Jaarlijks vallen er gemiddeld twee doden.

Foto: Wethouder Pouwel Inberg en Regiodirecteur Dorothé Wennekendonk van ProRail waren aanwezig bij het sluiten van de gevaarlijke spoorwegovergangen