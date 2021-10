Geslaagde Sportproeverij bij Sios’61

VELP – Op zaterdag 2 oktober was er bij korfbalvereniging Sios’61 uit Velp een gezellige open dag met een sportproeverij. Er waren allerlei leuke spelletjes doen en natuurlijk werd er gekorfbald. Er was zelfs een korfbalwedstrijd van het eerste Sios’61-team te zien. Bezoekers genoten van heerlijke gratis poffertjes bij de poffertjeskraam. Ook vermaakte de Velpse jeugd zich met kinderyoga en op het reuze giraffespringkussen en de stormbaan. Viênna van de Wardt staat op de foto. Zij heeft overduidelijk haar sport gevonden. Ze bleef proberen om de bal in de korf te gooien.

Aan het eind van de middag sprak de voorzitter nog een paar mooie woorden over de 60-jarige club. Leuke en grappige anekdotes werden gedeeld met het aanwezige publiek.

Foto: Han Uenk

www.sios61.nl