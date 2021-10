Geslaagde roeiwedstrijd zeeverkenners

ZUTPHEN/DIEREN – Zaterdag 9 oktober heeft er weer een geslaagde editie van de Beestentocht/M.Y.C. plaatsgevonden. Rond 12.00 arriveerden de vloten van de waterscoutinggroepen uit de regio Midden IJssel in de Industriehaven van Zutphen. Uit Twello, Deventer en Dieren kwamen wachtschepen met een sleep van in totaal 20 vletten naar dit evenement.

De Dierense Beestentocht of Zutphense Midden IJssel Cup is een jaarlijkse roeiwedstrijd voor Zeeverkenners van de waterscouting (jongens en meiden van 11-15 jaar) uit de regio. Afwisselend vinden deze wedstrijden plaats in Zutphen of Dieren. Er wordt geroeid in teams van vier roeiers en één roerganger met stalen Lelievletten. In Zutphen werd het lange afstand roeien afgewisseld met uitdagende spelelementen. Aan het eind van de middag konden de Zeeverkenners van Deventer de felbegeerde beker in ontvangst nemen. De dag werd volgens traditie afgesloten met een heerlijke maaltijd. Volgend jaar vindt de Beestentocht plaats rond de thuishaven van waterscouting Dieren aan de Zutphensestraatweg, naast de sluis. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

www.scoutingdieren.nl