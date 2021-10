Geslaagde Burendag in Rheden

RHEDEN – Op zaterdagmiddag 25 september, Burendag, heeft een zestigtal bewoners (jong en oud) van De Del, Koningsland en De Hoge Kamp in het dorp Rheden, net als vorig jaar, de straten schoongemaakt. Straatgoten en trottoirs werden ontdaan van ongewenst gras, mos en andere obstakels, grasranden werden weer zichtbaar gemaakt en op sommige plekken afgestoken. Met als resultaat weer een mooi en netter aanzien van de straat. Naast het schoonmaken van de buurt was er ook volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Op het grasveld waren opblaasbare speeltoestellen geplaatst, waar de jonge jeugd zich kon vermaken. Aan het eind van de middag was er een frietkraam. Afsluitend werd ijs gegeten, mede mogelijk gemaakt door IJsclusief, nagepraat en ideeën uitgewisseld.