Geslaagd toernooi voor G-teams

BRUMMEN (BROEK) – Het G-team van vv Oeken stond zaterdagmorgen 18 september op het veld in een spannend toernooi voor clubs uit de regio. Na vele intensieve en vooral gezellige trainingen onder leiding van Erik Huisman en Frits Rutten waren de spelers er klaar voor hun kwaliteiten te laten zien.

Er werd deze dag gespeeld tegen de elftallen van vv Loenermark, ZVV56 en SV Twello. Samen met vv Oeken stonden er zo’n 50 spelers op het veld. Elk elftal speelde twee keer vijftien minuten tegen elkaar, wat ondanks een goede conditie toch wel inspannend was voor de mannen en vrouwen.

Het waren spannende wedstrijden met de meest uiteenlopende scores. Er werd flink om de winst gestreden, maar zeker met respect voor elkaar en in goede sfeer. Waar zie je nog dat de tegenstander zijn uiterste best doet om de tegenpartij een goaltje te gunnen? En kwam een team spelers tekort, dan werd gewoon iemand ‘geleend’ van een andere vereniging. Geen enkel probleem.

Uiteindelijk waren alle teams winnaar. Onder het motto ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ gingen alle spelers met een gouden medaille naar huis. Het was een geslaagd toernooi waar zowel de spelers als het publiek van genoten. Er zijn afspraken gemaakt om meer van dit soort wedstrijden te organiseren.

Voetballers die ook in het G-team van vv Oeken willen spelen, kunnen contact opnemen met Ben de Geus, via secretaris@oeken.nl of tel. 06-29005029. Het team traint elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur en nieuwe spelers zijn van harte welkom.