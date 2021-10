Geslaagd G-voetbal toernooi bij vv Loenermark

LOENEN – Op zaterdag 9 oktober was er een G-voetbal toernooi bij vv Loenermark. In samenwerking met vier andere verenigingen uit de buurt die G-voetbal aanbieden, is afgesproken om samen één keer in de maand een toernooi te organiseren. Een G-voetbal toernooi voor de betreffende G-teams. Nu was het de beurt aan Loenermark om het te organiseren.

Om 10.00 uur was het startsignaal voor de eerste wedstrijd en wat hadden de teams er zin zin. Er werd fanatiek gevoetbald, mooie goals gemaakt en de sfeer onderling was goed en gezellig. Ook werd er enthousiast bij elkaar ingevallen, als een team (nog) te weinig spelers had om een volledig team te kunnen vormen. De sportiviteit en het plezier in het samen voetballen spatten er vanaf. Nadat alle wedstrijden waren gespeeld, werd er gezamenlijk afgesloten op het zonnige terras met een broodje knakworst en wat drinken.