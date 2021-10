Gemeentelocaties Hoog-Keppel verkocht

HOOG-KEPPEL – De verkoop van de gemeentelocaties De Bongerd en de oude gemeentewerf in Hoog-Keppel is afgerond. De locaties zijn overgedragen aan de projectontwikkelaars, die hier woningen gaan realiseren.

Op De Bongerd komen twaalf appartementen in een kleinschalig gebouw. Op de oude gemeentewerf worden zes levensloopbestendige woningen gebouwd. De projectontwikkelaars gaan nu aan de slag met de ontwerpen voor de woningen en de inrichting van de locaties. Daarbij zijn de verkoopvoorwaarden leidend, die de gemeente samen met de buurt en de Dorpsraad heeft bepaald, zoals het behoud van het dorpse karakter, waardevolle bomen en groen. Maar ook de stedenbouwkundige eisen, zoals maximale bouwhoogtes en privacy. Een andere afspraak is dat de ontwikkelaars de directe buurt goed informeren over de ontwerpen en later de bouwfase. Met de ontwikkelaars is afgesproken om de woningen eerst in Keppel en omgeving aan te bieden.