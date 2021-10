Gemeente Rheden wordt gastgemeente voor Japan tijdens WK Volleybal 2022

GEM. RHEDEN – Het WK Volleybal Vrouwen komt in september 2022 naar Nederland. Er wordt gespeeld in Arnhem, Apeldoorn en Rotterdam. Het Gelredome in Arnhem wordt omgebouwd tot mega-volleybalstadion voor de poule-fase en de finale. De gemeente Rheden mag zich Official Team Host noemen, verwelkomt de nationale ploeg van Japan en organiseert in samenwerking met lokale volleybalclubs, ondernemers en betrokkenen een prachtig programma van side-events.

Het is voor het eerst dat het WK voor vrouwen (het grootste volleybaltoernooi ooit) in Nederland plaatsvindt. Nederland organiseert dit samen met Polen. Een groot deel van het toernooi is in Nederland, met het Gelredome als absoluut middelpunt. Verschillende Gelderse gemeenten zijn gastgemeente. Dat houdt in dat deelnemende landenteams in die gemeenten verblijven. In Rheden gaat het dus om Japan.

Daarnaast organiseren de gastgemeenten samen met lokale clubs een programma van side-events. Denk daarbij aan activiteiten als een school-volleybaltoernooi, bedrijventoernooi, gezonde challenges, netwerk-momenten of een bezoek van een Oranje-International. De gemeente Rheden wil het WK gebruiken om te werken aan vitale volleybalclubs, gezonde leefstijl en spin-off voor de lokale ondernemers.

Sportwethouder Marc Budel van de gemeente Rheden is erg enthousiast: “Dat we gastgemeente voor het WK zijn, is echt een enorme eer en een geweldige kans! Dat geldt natuurlijk voor onze volleybalclubs en volleybal-liefhebbers in de gemeente, maar ook voor ondernemers, scholen, gezondheidsorganisaties en andere betrokkenen. We gaan er met elkaar een prachtig jaar vol activiteiten en events in Japanse sferen van maken. We starten daar nu al mee, zodat het WK niet alleen voor één week leeft, maar veel langer impact heeft. Wij zullen het nationale team van Japan, het land van de rijzende zon, hartelijk ontvangen.”

Japan in Rheden

Rheden is gast-gemeente voor Japan. Speelsters van het Japanse team zijn tijdens het WK in Rheden te gast bij een lokaal event. Ook verblijft het land waarschijnlijk in de gemeente, daarvoor worden momenteel de laatste keuringen gedaan. Met Japan verwelkomt Rheden een team uit de absolute wereldtop. “Japan staat in de wereldwijde top 10. Een mooi team om te ondersteunen zodat ze, na Nederland, als topteam kunnen presteren op het WK. Wij gaan ervoor!” vertelt Gerwin de Boer, voorzitter van volleybalclub Rebelle Dieren.

Een kerngroep is achter de schermen al druk bezig om te komen tot een mooi programma van side-events voor de maanden tot en met het WK. In de groep zijn de Volleybalclubs Rebelle Dieren en Aetos Velp/Arnhem, de Nevobo, Gelderse Sportfederatie, Sportbedrijf Rheden en de gemeente Rheden vertegenwoordigd. Paul Ubbink van Volleybalclub Aetos vertelt: “Wij hopen natuurlijk dat met de gemeente Rheden als Official Team Host het volleybal in the spotlight wordt gezet en we veel kinderen en volwassenen kunnen overtuigen om onze mooie sport te gaan beoefenen. Als Aetos met onze aanwezigheid in Velp, geeft het ons de mogelijkheid om de verscheidenheid aan mogelijkheden binnen onze vereniging te tonen.”

De kerngroep is nog op zoek naar inwoners met Japanse roots of liefde voor Japan die betrokken willen worden bij het verwelkomen van Japan in de gemeente. Ook inwoners die het leuk vinden om de gemeente in Japanse sferen te brengen of op een andere manier betrokken te zijn bij het WK, zijn van harte uitgenodigd. Aanmelden kan bij projectleider Ruud van Dijk via r.vandijk@rheden.nl.

Kick-Off

Op woensdagavond 6 oktober organiseert de kerngroep een kick-off bijeenkomst. De Nevobo geeft hier uitleg over het WK, side-events en lokale kansen. Verder worden alle ins en outs over het gastland Japan verteld en wordt gekeken hoe organisaties mee kan delen in de feestvreugde. De avond start om 20.00 uur (inloop 19.30 uur) en vindt plaats in zalencentrum Theothorne Dieren. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.sportbedrijfrheden.nl/wk-volleybal.

Foto: Set Vexy

Foto: Wethouder Marc Budel tekent voor de ontvangst van Japan tijdens het WK Volleybal voor vrouwen in 2022