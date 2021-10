Gemeente Rheden lijkt op de goede weg met begroting

RHEDEN – Na een periode van financiële tekorten gaat het met de financiële situatie van de gemeente Rheden weer langzaam de goede kant op. Hoewel er nog steeds zorgen zijn, kijkt het college positief naar de toekomst.

De positieve signalen zijn te lezen in de Programmabegroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025, die het college van burgemeester en wethouder op 9 november aan de gemeenteraad aanbiedt. In de begroting wordt bepaald waar de gemeente de komende jaren geld aan uitgeeft. De sluitende begroting voor de komende jaren is realistisch en sober begroting, constateert het college. Rheden is op de goede weg, maar alertheid blijft geboden om ook in de komende jaren de gemeentefinanciën in evenwicht te houden.

Voorzichtigheid voert daarom de boventoon in de begroting 2022 en er is geen ruimte voor nieuw beleid. Dat heeft ook te maken met het feit dat volgend jaar nieuwe gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden en er in deze begroting geen nieuwe initiatieven zijn opgenomen. Het overschot van 1,6 miljoen dat volgend jaar wordt voorzien, gaat daarom voorlopig naar de algemene reserves.

Extra middelen jeugdzorg

Met name de jeugd heeft geleden onder de door corona opgelegde beperkingen, is te lezen in de begroting. Dit heeft onder meer geleid tot een toename van de kosten in de jeugdzorg. Op basis van de meest recente berekening van de algemene uitkering van het Rijk krijgt Rheden vanaf 2022 extra middelen voor Jeugdzorg. Deze middelen zijn ook hard nodig zijn voor de aanpak van de problematiek in de Jeugdzorg. Maar zelfs met de extra middelen moet Rheden scherp aan de wind blijven zeilen. De gemeente heeft maatregelen getroffen om te zorgen dat de uitgaven binnen de financiële ramingen komen. Dit blijft echter een aandachtspunt.

Daarnaast is nog geen definitief besluit genomen over de herverdeling van de gelden in het gemeentefonds. De herverdeling pakt naar verwachting negatief uit voor Rheden, in welke mate is nog niet duidelijk. Onzekerheid blijft ook hier bestaan.“Ik ben blij dat we de neerwaartse trend in onze financiële reserves hebben doorbroken. Met deze begroting kunnen we weer met vertrouwen naar de toekomst kijken. Hoewel er zeker nog wat onzekerheden zijn, biedt het een goed financieel fundament voor de nieuwe raadsperiode”, aldus wethouder Dorus Klomberg.

Groei economie en werkgelegenheid

De coronacrisis heeft een grote invloed gehad op het leven op het gebied van werken, wonen en welzijn, ook in Rheden. Vorig jaar waren de vooruitzichten op het gebied van economie en werkgelegenheid nog vrij somber, maar voor 2022 wordt enige groei voor de economie verwacht en een stabilisering van de werkloosheidscijfers.

2022

Het gemeentebestuur heeft voor 2022 aandachtsgebieden opgesteld. Het college wil onder andere de klimaatopgave uitbouwen door via een Burgerberaad de klimaatdoelen helder te krijgen. Ook wil zij de woningnood aanpakken door het bouwen van betaalbare woningen, deelnemen aan de Groene Metropoolregio en in regionaal verband samenwerken. Daarnaast ligt de focus op het implementeren van de Omgevingswet, wat een vereenvoudiging betekent van de omgevingsregels en -wetten, en wordt aandacht besteed aan het normaliseren van de zorg en ondersteuning in het Sociaal Domein, met de focus op de jeugd.