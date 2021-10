Gemeente Bronckhorst verkleint CO2-voetafdruk

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst verkleinde in 2020 haar CO2-voetafdruk fors. Vorig jaar was de totale CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie 19 procent minder dan in 2018. De overstap naar blauwe diesel was de belangrijkste oorzaak van deze mooie daling. Ook zorgde het thuiswerken vanwege corona ervoor dat medewerkers minder zakelijke kilometers reden.

Vanaf 1 juli 2020 wordt de dieseltank op de gemeentewerf gevuld met een Hydrotreated Vegetable Oil. HVO-diesel is gemaakt van afgewerkte, plantaardige oliën. De gemeentelijke voertuigen en het materieel lopen op de duurzame, blauwe diesel.

Wethouder Paul Hofman is blij met de kleinere voetafdruk: “De HVO-diesel stoot 40 procent minder CO2 uit ten opzichte van reguliere diesel. Eerder koos de gemeente al voor openbare led-verlichting en de aanschaf van meer elektrische dienstauto’s. Deze stappen hebben effect op onze eigen CO2-uitstoot.”

De CO2-prestatieladder brengt het energieverbruik, het brandstofverbruik en de zakelijke kilometers van de gemeente als organisatie in kaart. Gemeente Bronckhorst is gecertificeerd op niveau 3. Het doel is om in 2022 10,9 procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2018. Dat resultaat is vorig jaar ruimschoots behaald. Met 445,3 ton CO2 was de totale CO2-voetafdruk in 2020 al 19 procent kleiner dan die van 2018. Een prachtig resultaat!

De CO2-cijfers zijn te zien op www.bronckhorst.nl/prestatieladder.