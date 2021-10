Gelderse Begroting 2022: Werk in uitvoering

REGIO – “De tijd van plannen maken is voorbij. Het laatste volle jaar van deze bestuursperiode draait om uitvoeren”, zegt gedeputeerde Financiën Jan Markink van Gelderland. De provincie gaat komend jaar fors investeren in Gelderse samenleving, zo staat in de begroting waar Provinciale Staten op 10 november een besluit over nemen.

De economie groeit stevig en de samenleving gaat steeds verder open. Jan Markink zegt: “We hebben weer een perspectief naar de toekomst, we kunnen weer vooruitkijken.” Dat is te zien in de plannen voor het komend jaar. Er komt onder andere 2.6 miljoen euro voor het versnellen van woningbouw, 5 miljoen euro voor verkeersveiligheid, 300.000 euro voor de aanpak van droogte in de Achterhoek en 20 miljoen euro voor het ontwikkelen van emissiearme stallen. In totaal staat er voor bijna 1 miljard euro aan acties en subsidies op de begroting. Ook werd er extra geld uitgetrokken om urgente problemen zoals stikstof, de gevolgen van de coronacrisis en klimaatverandering aan te pakken.

D’ran

Voor de zomer maakte het college samen met Provinciale Staten de tussenbalans op in de Midterm Review (MTR): wat is er de afgelopen twee jaar bereikt en wat wil de provincie deze bestuursperiode nog doen en bereiken? Markink: “Een belangrijke conclusie was dat we voor hele grote en urgente opgaven staan. Nu het grootste deel van de coronapandemie voorlopig achter de rug lijkt, kunnen we aan de slag. D’ran dus.” De begroting 2022 vertelt hoe het college komend jaar gaat werken aan de in de MTR afgesproken ambities.

Begroting

In de jaarlijkse begroting staan de inkomsten en uitgaven voor volgend jaar met de daarbij behorende plannen. Ook worden de provinciale belastingen vastgesteld. De belangrijkste, de opcenten voor auto- en motoreigenaren, worden wederom alleen verhoogd met de inflatie.

Een deel van de nieuwe plannen voor volgend jaar is klaar voor uitvoering. Daarvoor wordt in deze begroting geld beschikbaar gesteld. In totaal gaat er voor 113,8 miljoen euro aan projecten en regelingen van start. Naast eerder genoemde voorbeelden trekt het college ook geld uit voor drie aangenomen moties. Naast extra geld voor het versnellen van woningbouw komt er ook 3 miljoen euro voor het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering en 2 miljoen euro voor het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen.

Tekorten verwacht

Ondanks de extra investeringen geven Gedeputeerde Staten in de begroting een serieuze waarschuwing af voor de toekomst. Vanaf 2024 worden er namelijk tekorten verwacht. Grootste oorzaak is het lage rendement op het stamkapitaal. Daarnaast zijn er verschillende ontwikkelingen die deze tekorten mogelijk nog kunnen vergroten, zoals de herverdeling van het provinciefonds en de lopende discussie over de opcenten motorrijtuigenbelasting.

Komende tijd gaan Gedeputeerde Staten daarom de financiën herijken. Zo willen ze geld vrijmaken om deze verwachte tekorten op te vangen. Jan Markink: “We zijn gewend om een flink investeringsbudget te hebben, maar dat gaat de komende bestuursperiode drastisch veranderen.”