Geen windmolens in gemeente Brummen

GEM. BRUMMEN – Er komen voorlopig geen windmolens in de gemeente Brummen. Naar aanleiding van inspraakreacties heeft het college ook de meest geschikte locatie, bij de rotonde bij de nieuwe IJsselbrug, afgeschoten. “We gaan ons nu richten op zonne-energie”, aldus wethouder Pouwel Inberg.

Na uitvoerig onderzoek en gesprekken met inwoners kwam het college tot de conclusie dat windmolens het best zouden passen bij de Cortenoeversebrug. Door middel van uitsluiting van andere gebieden in de gemeente, kwam dit gebied als meest kansrijk uit de bus. Hier zouden drie windturbines kunnen komen. Op dit idee is het college van burgemeester en wethouders nu toch teruggekomen.

Enerzijds is dat omdat de gemeente geen windmolens wil toestaan binnen een cirkel van 1800 meter van haar landgoederen. Dit is een regel die geldt voor beschermd stadsgezicht. Nou is daar in geen sprake van, maar de gemeente past deze regel toe op de landgoederen. “We trokken zo’n cirkel rondom de vijf belangrijkste landgoederen, maar bij inspraakreacties kwam de vraag waarom we dat niet ook rondom Reuversweerd en Laag-Helbergen in Cortenoever hebben gedaan”, verklaart wethouder Inberg. “Dit hebben wij nu alsnog gedaan.”

Wat ook meetelt, is een onderzoek naar de wespendief op de Veluwe, dat nog minstens twee jaar duurt. De aanwezigheid van deze bedreigde roofvogel beperkt de mogelijkheden om windmolens te plaatsen. Ook het feit dat er eerst landelijke kaders moeten komen voor de plaatsing van windturbines heeft meegespeeld. Ook dat gaat nog zeker twee jaar duren.

Overigens was ook een windmolen bij Hall technisch nog mogelijk, maar ook deze optie ziet Inberg niet langer zitten. “We hebben afgesproken dat we geen losse windmolens willen plaatsen, maar ze willen clusteren om een soort confetti van windturbines door het landschap te voorkomen. Ook willen we de windmolens in de buurt van infrastructuur. Dat maakt Hall ongeschikt.”