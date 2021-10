Fusiepartij WijApeldoorn

GEM. APELDOORN – De Apeldoornse lokale partijen Groei & Toekomst en de Nieuwe Democraten gaan samen verder onder de naam WijApeldoorn. Fractievoorzitter wordt Lilian Haak, voorheen Groei & Toekomst. “Ideologisch gezien liggen we dicht bij elkaar en daarnaast klikt het persoonlijk prima. Ik denk dat er in Apeldoorn ruimte is voor een lokale progressieve partij. Op een aantal onderdelen willen we het echt anders gaan doen”, aldus Haak. Jeroen Slikker wordt vice-fractievoorzitter, de overige twee zetels van WijApeldoorn worden bezet door R. van Vliet en G. Treep. Binnenkort komt de nieuwe partij met een website, waarop de standpunten uit de doeken worden gedaan. De partij is sinds september actief in de gemeenteraad en richt zich op de raadsverkiezingen van mei volgend jaar.