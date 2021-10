Fuse speelt bij Beekbergen Klassiek

BEEKBERGEN – Beekbergen Klassiek presenteert op zaterdag 30 oktober een optreden van de band Fuse. In het programma Fuse Live spelen de muzikanten hun favoriete muziek van het moment. Bewerkingen van klassiekers en goede muziek van nu, door componisten van over de heel wereld.

Fuse is een Amsterdams zestal, huisband in het tv-programma Podium Witteman. De muzikanten laten al jaren hun veelzijdigheid zien in een muzikale liveshow over klassieke muziek en verwante genres. Ze gaven in de loop der jaren honderden optredens, van dampende clubs en serene kerken, tot festivalweides en concertgebouwen. Hun ervaring maakt het zestal perfect op elkaar ingespeeld en live onovertroffen.

Het concert in de kerk in Beekbergen begint om 15.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Kaarten kosten 25 euro voor volwassenen en 10 euro voor jeugd tot 19 jaar. Ze zijn verkrijgbaar via www.beekbergenklassiek.nl of bij Primera de Damper of Boekhandel Mooibroek. Indien nog beschikbaar is er ook kaartverkoop aan de kerk. Een coronatoegangsbewijs is verplicht.

Foto: Merlijn Doomernik