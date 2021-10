Frans Haagen is al bijna 10 jaar stadsbeiaardier van Doesburg

DOESBURG – Vele horen hem, maar weinig mensen weten wie wekelijks in de toren van de Martinikerk in Doesburg speelt. Volgend jaar is Frans Haagen 10 jaar de stadsbeiaardier van Doesburg. Nog steeds beklimt hij met veel plezier elke woensdag de vele trappen die leiden naar het beiaard van de Hanzestad.

De eerste kennismaking met een beiaard, ook wel bekend als carillon of klokkenspel, was toen Frans 12 jaar oud was. “Ik zat op orgelles en mijn buurjongen ook. Hij kreeg les van een beiaardier. Wij mochten een keer kijken in Deventer en die ontmoeting is altijd blijven hangen.” Later ging Frans orgel studeren op het conservatorium en hij kreeg al jong een baan als hoofdvakdocent orgel op het conservatorium. Het was in Haarlem toen hij opnieuw geraakt werd door het spel van een beiaardier. “Ik zat op het terras en hoorde de beiaard prachtig spelen.”

Selectieprocedure

Frans besloot zich helemaal te richten op het vak van beiaardier. “Ik stopte als dirigent en met orgelconcerten en legde de volledige focus op het werk als beiaardier. Ik begon op het oefenklavier van de toenmalige stadsbeiaardier van Zutphen , het pakte me zo.” Als snel ging hij aan de slag als beiaardier in Rijssen, Almelo en Kampen.

Ook in Doesburg solliciteerde Frans in 2012 als beiaardier en werd na een selectieprocedure gekozen. “Volgens experts is dit een van de mooiste carillons van het land. Elke week speel ik er met veel plezier op. Natuurlijk denk ik weleens ‘nu moet ik al die trappen weer op’, maar als ik kan spelen ben ik dat al snel weer vergeten.”

Van smartlappen tot klassiek

Hoewel hij geen direct zichtbaar publiek heeft, is hij er zich wel erg bewust van wat hij speelt. “Iedereen krijgt het gewild of ongewild te horen, daar houd ik rekening mee.” Als voorbeeld noemt Frans het spelen van bepaalde nieuwe werken. “Als ik een nieuw modern stuk ten gehore breng, doe ik dat niet op een zonnige dag als er veel mensen in de stad lopen. Ik kies dan liever voor een regenachtige dag, zodat mensen op het terras niet opschrikken van de harde klanken.”Het repertoire van de stadsbeiaardier is erg divers. Van barok, waar het Doesburgse beiaard zich volgens Frans prachtig voor leent, tot pop, smartlappen en klassiek. Juist de diversiteit is wat Frans zo aantrekt aan het spelen als beiaardier. “Ik vind alles leuk om te doen. In tegenstelling tot tijdens gewone concerten speel je voor een heel breed publiek, waar je de muziek op moet aanpassen.” Voor speciale gelegenheden zoals dierendag of het songfestival kiest hij speciale muziek uit.

Nieuwe generaties

Niet alleen is hij stadsbeiaardier van Doesburg, ook speelt Frans wekelijks in Kampen, Zutphen en Almelo als beiaardier. Ook leidt hij een nieuwe generatie beiaardiers op als docent aan het conservatorium in Utrecht. Na bijna 10 jaar is van verveling zeker geen sprake bij Frans. “Het verveelt nooit, de diversiteit en het spelen blijven ontzettend leuk en ook de combinatie met het lesgeven vind ik geweldig. Het is toch geweldig dat je met muziek maken je geld kunt verdienen.”De carillionbespelingen van Frans zijn elke woensdag van 10.00 tot 11.00 te horen. Ook speelt hij op de Doesburgse Culturele Zondagen, elke eerste zondag van de maand.

Foto: Cynthia Vos