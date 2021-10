Forse vertraging in restauratie van Den Eikenboom

LOENEN – Menigeen heeft kunnen constateren dat er de laatste maanden niet is gewerkt aan de omvangrijke restauratie en verduurzaming van hotel-restaurant Den Eikenboom in Loenen. Een flink tijd waren de bouwvakkers druk doende om het oude monumentale gebouw een facelift te geven. Veel werd er al gedaan totdat opeens het werk stokte. Eigenaar Fred Janssen legt uit wat de reden is van de bouwstop.

In het dorp waren allerlei verhalen te horen over het stopzetten van de restauratie. Vleermuizen misschien? Janssen laat weten dat er beslist geen grote problemen zijn met de restauratie. De grote boosdoener is het uitblijven een een bouwvergunning voor de nieuwe keuken, die aan de zuidzijde van het pand moet komen. Achter het woonhuis. Er was wel een vergunning om de buitenzijde te restaureren. Maar over de aanbouw met nieuwe keuken kunnen de initiatiefnemers nog geen overeenstemming krijgen met de gemeente. Om alle gemeentelijke obstakels glad te strijken vergt volgens Janssen veel tijd. Graag wil hij dat de keuken wordt zoals hij dit wil en goed passend bij de overige gebouwen. Janssen verwacht dat het nog wel zo’n vier maanden kan duren voordat de bouwvakkers weer aan de slag kunnen. De opening loopt daarom ook vertraging op. Dit zal zeker duren tot halverwege 2023.

Grote liefde

Den Eikenboom dateert van het jaar 1803 en is wellicht zelfs nog wat ouder, vermoedt Janssen. Toen hij vernam dat Den Eikenboom te koop kwam, begon bij hem wat te borrelen. Zijn grote hobby is het restaureren van oude gebouwen. Alles weer in oude staat terug brengen. Verschillende projecten heeft hij al tot een goed einde gebracht. Den Eikenboom heeft ook zijn grote liefde. Janssen zegt: “Wat een prachtig oud gebouw is dit. Vroeger boerderij en hotel-restaurant. Wat heeft zich hier vroeger veel afgespeeld? In 216 jaar hebben hier veel mensen, gegeten, gedronken en gefeest. Maar ook is er veel vergaderd en gezelligheid geweest aan de stamtafel. Dit alles wil ik weer terug laten komen. Alleen wordt het natuurlijk geen boerderij. De deel wordt een grote open ruimte voor allerlei bijeenkomsten, zoals feesten, bruiloften, lezingen en wat al niet meer. Zo’n 200 mensen kunnen wel in deze ruimte. Het blijft een bijzondere sfeer houden met gebinten, balken en zelfs een rosmolen blijft er in deze ruimte. Het voormalige café wordt een restaurant met daarbij aan twee kanten een serre.”

Aan de buitenzijde is al hard gewerkt. Alle daken zijn vernieuwd. Het voormalige boerderijgedeelte kreeg een vernieuwd rieten en pannendak. Aan de voorzijde is nu al te zien dat de grote ramen plaats hebben gemaakt voor de oorspronkelijke ramen en deuren. De grote zaal is verdwenen en maakt plaats voor een serre. Ook aan de andere zijde komt de serre weer terug. De aanblik van Den Eikenboom in vroeger tijden komt volgens Janssen weer geheel terug.

Keuken

Op het terrein is de grote landbouwloods verdwenen, waardoor er een grote ruimte is ontstaan voor een forse parkeerplaats en een toegangsweg van Eerbeekseweg naar Reuweg. De oude keuken was te klein. Daarom zocht Janssen naar een andere oplossing. In het pand kon geen geschikte hoek worden gevonden en daarom koos hij voor een aanbouw achter het voormalige woonhuis. De keuken met flinke kelder krijgt ongeveer een oppervlakte van 100 vierkante meter. Janssen vindt het jammer dat de restauratie nu wordt vertraagd, maar hij wil een functioneel gebouw waar het prettig verblijven en werken is.

Janssen denkt zeker genoeg personeel te kunnen krijgen voor Den Eikenboom, dat geleid gaat worden door zijn dochter: “Hoewel het nog een flinke tijd duurt voordat we gaan openen hebben we nu al sollicitaties van mensen die er graag willen werken. Mooi toch!”