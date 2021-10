Foi,foi: Eigenheimers

De vakantietied is veurbie. De scholen bint weer gangs. Alleen de olderen, de grieze golf, geet d’r noe op uut. Dat dachen twee echtparen oaver de Iessel ok nog niet zo lange elejen. Riek van der Wulp hef d’r in de Moespot un leuk verhaaltje oaver verteld, dat ik ule in ut kort effen deur wil geven. Doar ku’j veurdeel van hebben.

Toos en Truus waren twee dikke vriendinnen. Ze kwamen vake bie mekare en gingen ok wel is samen met de keerls un dagje uut. Maar de vrouwluu wollen graag un wèèkje noa Mallorca. Dat leek hun toch zo bar mooi. Met ut vliegtuug. Dat hadden ze nog nooit edoan. En dan door in de lekkere warme zunne liggen dat leek hun toch zo fijn. Maar beiden wisten wel dat hun keerls, Piet en Derk, doar niks van mossen hebben. Maar verduld, Toos en Truus kregen ut toch met smoesjes veur mekaar. Wat waren de deerns blie. Dadelijk de volgende dag noa ut reisbureau om un reisje te boeken. D’r was keuze genog. Wat zag ut d’r allemoal mooi uut! Noe goed bekeken wat ze mee konden nemmen. In de koffer mocht maar weinig kilo’s en ok in de handbagage un bitjen. Toos en Truus begonnen d’r dadelijk an. Foi, foi wat moeilijk toch um te kiezen wat wel en niet mee mos. Piet en Derk heuren wat de vrouwen hadden bedacht. Toch nog mopperen. Maar ut slimste kwam nog. Piet had eheurd dat ut èten doar niet best was. Dat buutenlandse èten vond hee maar niks. Hee wol persé Hollandse pot hebben met eerpels. Dat mossen beslist eigenheimers wèzen. Dat vond Piet de lekkerste eerpels. Hee zei beslist dat hee niet mee zol goan as hee doar gien eigenheimers op ut bord kreeg. Hoe Toos en Truus ok proaten hee bleef bie zien eis dat d’r eigenheimers mee mossen. Toos zuchen hevig maar gaf maar toe. Alles proppen en wègen um niet oaver de kilo’s hen te goan. Foi, foi wat was dat un geheister um alles d’r in te kriegen. Ok dus un zak eerpels.

De dag brak an en doar gingen ze op Schiphol an. Wat un gedoe doar. Alles wörden bie de controle noa ekeken. Toen kwamen ze bie de douane en die lui vertrouwen ut veur gien cent. Ze mossen met de koffers mee un kantoor in. Ze waren d’r uut epik en ze zagen de eerpels in de koffer. Niet pluus. Toos en Truus en de mannen hadden de pest in. Hoe ze ok proaten dat ut gewone eerpels waren niks biezunders, de lui geleuven ut niet. De eerpels uut de zak ehaald en wörden allemoal kats deur esneden. Ut was hun duudelijk dat die lui dachen dat d’r verdovende middelen of zo in zaten. Wat duren dat allemoal toch lange. Ondertussen was hun vliegtuug al lange vot. Eindelijk mochten ze goan. Excuses konden d’r niet af. De aardigheid van de vakantie was d’r kats af en Toos en Truus bint met de mansluu gewoon weer noa huus egoan. Ze konden ut woord vakantie niet meer heuren.

Wat d’r thuus allemoal is ezegd en niet ezeg loat wie maar in ut midden. Wat un pech. Dus luu nem gien eerpels mee noa ut buutenland. Toos koak veurlopig zeker gien eigenheimers meer.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Ie kunt niet an un bètere wereld bouwen zonder oezelf te verbèteren