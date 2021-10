Foi. Foi: Trouwe hond…

Mo’j is heuren wat mien is verteld oaver un trouwe hond uut disse streek. Frans en zien hond wonen al joaren alleen in un huus. Noadat zien breur was estörven bleef hee alleen achter. Hee kon zich aardig redden. De hond was altied bie um. Doar had hee veel aardigheid van. Beien hadden ut goed noa de zin zo. Helaas alles veranderen toen Frans plotseling wat met zien gezondheid kreeg en dood ging. Zo van de een op de andere dag. De hond wat kats uut zien doen. Un kameroad van Frans besloat um de harder mee noa huus te nemmen. Hee kon d’r ok niet toe kommen um ut dier noa ut asiel te brengen. De hond had zo trouw zien baas bewaakt.

De harder wol wel met de kameroad noa zien huus maar kon d’r niks mee beginnen. Ut dier deed niks as janken en wol niet èten en drinken. Hee bleef maar liggen en droevig kieken. Hoe de man ok op um inproaten ut dier bleef maar treuren. De hond missen zien baas arg. “Dat kan niet langer zo”, zei hee tegen zien vrouw, “doar mot wiele wat an doen. Die hond geet nog dood als dat zo langer deurgeet. Hee mist zien baas. Gien wonder ze waren dag en nacht samen. Ik denk dat hee niet goed besef dat zien baas d’r niet meer is. Hee denk gewoon dat de baas um in de steek hef eloaten of zoiets. Ut klink gek maar ik geleuve dat ik die begrafenisondernemer maar is goa opbellen en um vroag of ik effen met Herta mag kommen. Ie kunt ut met dieren nooit weten hoe ze doar op goat reageren.”Dat ku’j wel doen, zei zien vrouw, “a’j niks doet geet ut beest dood, hee blif mar treuren”.

De man pakken de telefoon en bellen noa de aula. Die man had d’r best begrip veur, al had hee ut niet eerder eheurd. Iedereen moch afscheid nemmen van de overledene dus ok de hond. Ze mossen wel effen apart kommen en niet gelieke met anderen. Dat vond hee bèter.

Un paar uur later ging de kameroad met de hond noa de aula toe. Frans stond doar in un kamer opgebaard. De man liep met de hond noa binnen toe. Ut leek wel of Herta wist woar zien baas was. Hee liep rechtstreeks noa de kamer toe. De kameroad liet um zien gang maar goan. Herta liep un paar keer rond de kiste en janken wat. Hee roak bliekbaar bekende luch van zien baas. Ineens sprong hee op en keek in de kiste. Hee likken un paar keer zien gestorven baas in ut gezichte en begreep toen bliekbaar de toestand. Met de staart tussen de poten en de oren plat tegen de kop liep hee de kamer uut. De kameroad schoat ut gemoed hoas vol toen hee zag hoe ut trouwe dier reageren op de dood van zien beste baas. Hee wist noe dat hee um kwiet was. De man nam Herta mee noa huus. Vanaf dat moment fleuren de hond weer wat op. Janken deed hee niet meer. Hee liet zich anhalen. Bliekbaar wol hee net as un mens, die alleen op de wereld steet, toch weer wat van ut lèven maken…

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Wie un ander wil drieven mot zelf hard lopen