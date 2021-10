Foi, foi: Bitje geluk

Bart ging effen elejen weer vissen. Dat deed hee graag. Hee zoch zich doar ’s oavonds un mooie plekke op. Plastic op de grond. Doar kon hee mooi zien spullen op leggen. Hee had alles mee enommen, want a’j goat vissen mo’j de pruttel veurmekaar hebben. De hengel uut egooid en toen maar wachen op beesies die hee nog nooit had ezeen. Bart was goed te passe oaver zien vangst. Ja, hee kennen ut geheim van de smid. De een noa de andere vis halen hee op ut dreuge Ut wörden donker en Bart dacht d’r oaver um noa huus te goan. Hee had heel wat evangen en doar mos hee toch tevrèden mee wèzen. Hee ruumen de boel op want zo heurt dat ok an de waterkant.

Thuus vroeg zien moeder nog hoe ut egoan was en hee vertellen d’r heel starke verhalen oaver. Zee kon d’r niks van noagoan wat de vis ging altied weer ut water in.

De volgende margen wol hee wat uut zien portemonnee halen en kwam tot de ontdekking dat ut ding vot was. Alles zoch hee noa mar nargens wat te vinden. Toen bedach hee zich dat ut ding misschien ut de zak was evallen doar an de waterkant. Hee had doar zitten te kroepen met die vissen en doar kon ut ding best uut de bokse evallen wèzen. Hee had noa ut vissen wat smerig plastic bie mekare evouwen en in de vuulnisemmer doar körtbie egooid. Bart vertellen ut an zien moeder. In de knippe zat nog aardig wat geld in en ok de indentiteitkaarte. Zee joeg effen later met Bart noa de plekke toe. Helaas ze waren krek te late. De luu van de opruumdienst waren d’r net ewest en hadden de bak leug ehaald. Dat was pech hebben. Zee rap noar huus toe en toen an ut bellen en bellen. Ut geet niet zo gemakkelijk tegenwoordig met al die antwoordapparaten, maar zee kwam d’r toch achter dat de zakken waren weg ebrach noa de centrale plekke woar alle rommel hen geet. Ze zeien heur dat de kans wel bar klein was um terugge te vinden, maar ze moch best met heur zoon kommen zuuken. Ut was altied ut proberen weerd, maar ut zol wel ut zuuken van un noalde in de heuibarg wèzen. Toch wollen ze ut proberen. Bets gif de moed maar zo niet op. Zee joeg met de jongen noa de stortplaatse toe met lood in de schoenen. Zee deed bie de poorte heur verhaal en moch deurriejen. D’r ging un man netjes met hun mee en die wees hun an woar de zakken in egooid worden. Toen ze noa beneden keken zonk de moed in de schoenen. Honderden blauwe zakken in de kuule. Toch maar proberen. Ze keken en loeren en toen zag Bart uut een van de zakken un stuksien plastic steken dat um bekend veurkwam. Hee wees d’r noa en toen de zak op ehaald. Ja heur, töt hun grote verbazing was dit de bewuste zak met rommel van Bart en noa effen zuuken kwam de portemonnee te veurschien. Wat waren ze blie. Toch nog weer un groot geluk bie un ongeluk. “Soms mot ut effen mee zitten…”, zei Bets nog.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Stèèk is un pluume op de hoed van un ander