Finissage in Velp

VELP – Op zondag 31 oktober wordt de lopende expositie ‘Menselijk’ van Nieuwe Ruimte in Velp afgesloten met een finissage in het gebouw van de Protestantenbond aan de Fabiusstraat. Tijdens de finissage is er tussen 14.00 en 17.00 uur gelegenheid om voor 7,50 euro in een passende kleur voor het persoonlijk profiel te laten vereeuwigen door ‘Jeanette Silhouette’. Daarnaast wordt gemusiceerd door de band Jazz in Schaapskleren, bestaande uit Jakko Smit, Frank van Veldhoven en Niek Hietbrink. Het trio speelt jazzstandards, eigen composities en gedichten op muziek.

De expositie rond kunstenaar van de maand Marike Farenhorst is op die dag nog te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur aan Oranjestraat 36a in Velp.

Op zondag 7 november start een nieuwe tentoonstelling, waarin Gerard Philipsen ‘kunstenaar van de maand’ is.