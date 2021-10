Filmhuis Doesburg draait Meskina en Quo vadis, Aida?

DOESBURG – Filmhuis Doesburg vertoont deze week twee heel verschillende films. Vrijdag 29 oktober en woensdag 3 november om 20.00 uur is de komedie Meskina te zien. Zondag 31 oktober draait Qua vadis, Aida?, een indringend verhaal van een tolk in Srebrenica. Alle films zijn te zien in Het Arsenaal in Doesburg. Reserveren kan via www.filmhuis-doesburg.nl.

Meskina is een sprankelende komedie met Soundos El Ahmadi en Nasrdin Dchar over een dertiger die haar eigen weg probeert te vinden, ondanks alle verwachtingen en vanzelfsprekendheden die horen bij het ideaalbeeld van familie, liefde en werk. De film speelt zich af in een ‘verkaaste’ Marokkaanse familie, die in een saaie rijtjeswoning in Almere woont. De Marokkaanse gemeenschap wordt lekker op de hak genomen. Onderwerpen als een overbeschermende moeder, protserige met veel blingbling omgeven bruiloften, roddelende vrijgezelle tantes en een heel netwerk aan potentiële huwelijkspartners komen voorbij.

Quo vadis, Aida? is een hartverscheurend eerlijk en oprecht verhaal van een tolk in Srebrenica. Aida werkt in Srebrenica op de Nederlandse VN-basis als tolk in dienst van de Verenigde Naties. Samen met haar gezin en 20.000 andere Bosnische moslims zoekt zij een veilig onderkomen vanwege het oprukkende Bosnisch-Servische leger. De film toont de uren voorafgaand aan de dramatische evacuatie van de vluchtelingen. Tot dan is Aida er zeker van dat de VN ze zou beschermen, maar als de chaos steeds groter wordt, probeert ze uit alle macht zelf haar man en zonen te redden. Ze voelt zich verscheurd als ze de Nederlandse bevelen moet vertalen voor de lokale bevolking en verliest beetje bij beetje het vertrouwen dat de VN-soldaten in staat zijn om deze oorlogssituatie te de-escaleren.