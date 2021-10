Film La Famille Belier in Loenen

LOENEN – In het Parochiehuis van Loenen wordt donderdagavond 21 oktober om 20.00 de film La Famille Belier getoond. De film gaat over de 16-jarige Paula. Zij is de onmisbare tolk voor haar doofstomme ouders en broer. Haar muziekleraar ontdekt haar muzikale gave en moedigt haar aan om te zingen. Daarna beslist Paula om deel te nemen aan een prestigieuze zangwedstrijd in Parijs voor de Franse publieke omroep. Die beslissing betekent wel dat ze haar familie moet verlaten om haar eerste stappen op weg naar volwassenheid te zetten.

De film wordt vanaf 20.00 uur vertoond in het parochiehuis aan Hoofdweg 47 in Loenen. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. Een eventuele vrijblijvende gift wordt geschonken aan een goed doel, dat op de filmavond bekend wordt gemaakt. Deze filmvoorstelling wordt georganiseerd door de Pastoraatsgroep Loenen/Eerbeek van de parochie Franciscus en Clara.