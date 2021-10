Exposities in het Kunstlab

DOESBURG – In Kunstlab Doesburg zijn in oktober twee exposities te zien. In de opkamer toont Nelly Krijntjes haar schilderijen. Kleur is altijd een belangrijk thema geweest in het leven van Nelly, maar ook zwart/wit en grijstinten komen in haar werk terug. Ze schildert graag mensen, honden, de natuur, eigenlijk alles waar haar oog op valt en wat haar inspireert. Olieverf heeft daarbij haar voorkeur en impressionistisch is haar stijl.

In de winkel is in oktober het thema ‘Vergankelijkheid. Het Kunstlab is gevestigd aan de Ooipoortstraat 21. De winkel en expositie zijn geopend van dinsdag tot en met zondag en tijdens de Culturele Zondag van 12.00 tot 17.00 uur.