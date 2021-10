Expositie Menselijk in Nieuwe Ruimte

VELP – Nog tot en met 31 oktober is in Nieuwe Ruimte, het Rhedens podium voor beeldende kunst, een expositie te zien met werk van vijf beeldend kunstenaars, getiteld Menselijk. Kunstenares Marike Farenhorst koos Margret Goossen, Elka Oudenampsen, Jeanet Willems en Cor Stoel als gastexposanten. Allemaal bewegen ze zich op het terrein van de figuratieve kunst of op het snijvlak daarvan.

Gastvrouw Marike Farenhorst drukt zich in haar werk uit met textiel, of het nu portretten, landschappen of keramiek is.

Margret Goossen verzamelt uit tijdschriften en kranten afbeeldingen van mensen en stelt zich de vraag of perfectie of schoonheid wel zo interessant zijn. De afbeeldingen worden overtekend, bekrast, gescheurd of beschilderd. Uiteindelijk krijgt ze het antwoord op de aan haarzelf gestelde vraag.

Collages vormen het beginpunt voor de schilderijen van Elka Oudenampsen. Zij gebruikt plaatjes uit glossy tijdschriften en door het spelen met vorm, kleur, compositie en textuur ontstaan er nieuwe figuren en gezichten. De vluchtigheid van de modebeelden wordt omgebouwd tot een universeel en bijna abstract beeld.

Jeanet Willems maakte in 1984 het silhouetknippen tot haar hoofdberoep, het blijft haar fascineren. Geen mens is hetzelfde en elk profiel tilt een tipje van de individuele sluier op. Tegelijkertijd neemt zij de vrijheid om op een subtiele manier haar persoonlijke waarneming erbij te knippen.

Cor Stoel is eigenlijk een verhalenverteller die beeldende kunst en poëzie als vehikel heeft gekozen. Haar ‘tekeningetjes’ zijn haarscherpe observaties met behulp van enkele zwarte lijnen. De tekeningetjes gooide ze meestal weg, maar die tijd is voorbij, zo is te zien op de expositie.

De expositie is te bezoeken op zondagen van 12.00 tot 17.00 uur. De finissage is op zondag 31 oktober tussen 14.00 en 17.00 uur. Bezoekers krijgen dan de gelegenheid hun persoonlijk profiel te laten vereeuwigen door ‘Jeanette Silhouette’. De finissage vindt plaats in het gebouw van de Protestantenbond aan de Dr. Fabiusstraat 12 in Velp. Nieuwe Ruimte is gevestigd aan Oranjestraat 36a in Velp.