Expositie Herman van den Broek

LAAG-KEPPEL – In De Kunstkamer aan de Dorpsstraat in Laag-Keppel is werk te zien van kunstenaar Herman van den Broek. Nog tot en met 13 februari is expositie op afspraak te bezichtigen. Herman vertelt graag zelf meer over zijn werk.

Ruim 50 jaar leeft de Keppelse kunstenaar Herman van den Broek voor zijn kunst. Door de jaren heen is hij zich blijven ontwikkelen in zijn veelzijdigheid. Zijn verontwaardiging over het verlies van eerder verworven humane waarden en rechten, met grote gevolgen voor individuele mensen, en tegelijkertijd de verrijking van de steeds grotere mogelijkheden van digitale kunst, hebben hem geïnspireerd tot het maken van een serie portretten waarin deze beide elementen samenkomen. Deze worden nu voor het eerst in Nederland geëxposeerd.

Voor bezoekers die de Kunstkamer al kennen is er één bekend stuk te zien: het grote digitale werk uit 2006, dat door veel mensen is betiteld als ‘Figuur in de mist’.

www.hermanvandenbroek.nl