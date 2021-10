Expositie Dividu

VELP – Onder de titel Dividu zijn in Art Gallery O-68 schilderijen te zien van Ad Gerritsen (1940-2015). Ook worden kunstobjecten getoond, die de loopbaan van de schilder in de jaren ‘60/’70 weergeven, samen met installatie/video en grafiek van Aracelly Scheper (1983).

De tentoonstelling is nog te zien tot en met zondag 24 oktober. De gallery is geopend van donderdag tot en met zondag van 15.00 tot 17.00 uur en daarnaast op afspraak. Gallery O-68 is gevestigd aan de Oranjestraat 74 in Velp.

Tel. 06-1259432

www.gallery-o-68.com