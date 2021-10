Erepenning Doesburg voor Ankie Le Grand en Frank Lange

DOESBURG – Uit handen van burgemeester Loes van der Meijs – van de Laar ontvingen Ankie le Grand en Frank Lange vrijdag 22 oktober de Doesburgse erepenning. Het echtpaar kreeg de erepenning als blijk van waardering voor hun jarenlange werk voor Podium Acanthus en hun maatschappelijke betrokkenheid.

De burgemeester reikte de erepenning uit tijdens het laatste concert van Podium Acanthus. Na 20 jaar en meer dan 400 concerten, stopt het echtpaar met de organisatie van de klassieke concerten in de stad. In 1999 startten Le Grand en Lange samen Stichting Podium Acanthus, het Doesburgse podium voor klassieke kamermuziek. Frank Lange was secretaris en penningmeester van de stichting en speelde zelf mee als cellist in het Pianokwartet Acanthus.

Le Grand en Lange organiseerden samen meerdere keren per jaar een klassiek concert met professionele musici. Iedere eerste zondag van de maand, tijdens de Culturele Zondag, was er een optreden door bijna afgestuurde musici van ArtEZ. Ankie le Grand begeleidde en adviseerde de jonge musici en zette haar pedagogische kwaliteiten als muziekdocent belangeloos voor hen in. Ook organiseert het echtpaar openbaar toegankelijke concerten door professionele ensembles en andere culturele activiteiten in hun eigen huis.

Naast het muzikale vlak zette het echtpaar zich ook in voor andere maatschappelijke doelen in Doesburg. Zo zijn Le Grand en Lange betrokken of betrokken geweest bij de monumentenvereniging, lid van het comité Open Monumentendag Doesburg, de Archiefwerkgroep van de vereniging Stad en Ambt Doesborgh en de stichting Doesburgs Carillon. Ze vormen een voor Doesburg zeer bijzonder echtpaar en hun werk voor Stichting Podium Acanthus zal worden gemist door velen.

De erepenning van Doesburg werd voor het eerst uitgereikt in 1953, aan dr. J.H. van Heek voor zijn inzet voor de restauratie van De Waag. De huidige penning is in 2007 ontworpen door zilversmid en stadsgenoot Marcel Blok. Op de ene kant prijkt het wapen van de gemeente Doesburg, op de andere kant staan in reliëf de vestingwerken gegraveerd.

Foto: Maarten Lindner