Er op uit met de Zonnebloem

EERBEEK – De Zonnebloem Eerbeek / Hall is er weer een aantal keer met gasten op uit gegaan. De laatste keer was op donderdag 14 oktober. Toen werd een fijne rolstoelwandeling gemaakt, waarbij gasten en vrijwilligers hebben genoten van de beginnende verkleuring van de bomen, de paddenstoelen en ‘kabouters’ in het Weberbos bij Huis te Eerbeek. Na een mooie route via diverse lanen en erven belandde de groep in het centrum op het terras van De Tijd voor koffie of thee met een heerlijk stuk appeltaart. Een mooie afsluiting van het wandelseizoen. Iedere gast werd daarna weer naar huis gebracht. In maart volgend jaar hopen de vrijwilligers er weer op uit gaan. Dankzij de vele vrijwilligers is de Zonnebloem in staat mensen met een lichamelijke beperking op verschillende wijzen uit hun isolement te halen.

