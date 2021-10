Ein Deutsches Requiem in Martinikerk

DOESBURG – Musica Vocale voert zondag 10 oktober Eind Deutsches Requiem van Brahms uit in de Martinikerk in Doesburg. Sopraan Lenneke Ruiten en bariton Daniël Hermán Mostert verzorgen de solo’s en het monumentale Walcker-orgel wordt bespeeld door Wim Roelfsema. Martin Geessinck levert met zijn pauken kenmerkende begeleidende klanken.

Het Requiem wordt gezien als één van de mooiste koorwerken uit de muziekgeschiedenis. Het is bedoeld als troostmuziek voor allen die geliefden hebben verloren en nadenken over de eindigheid van hun bestaan. Het is een hooglied van de troost en heeft daardoor universele betekenis. Alle menselijke emoties krijgen op een begrijpelijke wijze een plaats in de muziek, die daardoor voor een breed publiek toegankelijk is.

Het concert wordt georganiseerd door Stichting Doesburgse Muziekcultuur (StiDoMu). Het begint om 15.00 uur. Kaarten kosten 17,50 euro per stuk en 15 euro voor donateurs en zijn alleen te bestellen via www.stidomu.nl. Er kunnen 300 mensen komen, aan de deur voor de coronacheck gedaan.

