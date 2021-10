Eigen schoolbibliotheek voor De Wetelaar

DOESBURG – Basisschool de Wetelaar in Doesburg heeft sinds dinsdag 12 oktober een heuse bibliotheek. Wethouder Peter Bollen verrichte de opening door een lint door te knippen, waarna de kinderen van de leerlingenraad de eerste boeken mochten uitzoeken.

Er werd een hele happening van gemaakt, compleet met toneelstukjes waarbij leerlingen in de huid kropen van hun favoriete karakters. Dit alles werd gefilmd en gestreamd, zodat alle kinderen op school de opening mee konden maken. De leerlingenraad was er wel live bij en mocht vragen stellen aan de wethouder, die openhartig vertelde: “Toen ik zo oud was als jullie, had ik best moeite met lezen. Ik ben daar doorheen gekomen door het juist heel veel te doen. Jullie hebben de bibliotheek nou zo dichtbij, dat maakt het alleen nog maar makkelijker.” Nadat wethouder Bollen de bibliotheek had geopend, keek hij vol bewondering rond.

Het team èn de leerlingen van De Wetelaar zijn blij met de bibliotheek, die is ingericht in één van de lokalen. “We hadden natuurlijk wel boeken op school, op de gang en in de klassen, maar met deze bibliotheek hopen we het lezen nog meer te stimuleren”, zegt directeur Henk van der Weide. “Lezen is ontzettend belangrijk, je doet het tenslotte de hele dag door. Daarom hebben wij er voor het komend jaar een speerpunt van gemaakt hier op school. We willen het leesplezier bevorderen.”

Er wordt steeds minder gelezen, vooral thuis slaan kinderen minder vaak een boek open. En dat heeft gevolgen, vertelt Van der Weide. “Bij het gebruik van internet- en whatsapp-taal worden zinnen steeds korter en minder complex. Kinderen leren de rijkheid van de taal niet meer begrijpen.”

Juf Heleen Kelderman ging samen met Alita Ordelman van Bibliotheek West Achterhoek aan de slag om de schoolbibliotheek op te zetten. Eerst werd de huidige collectie bekeken en uitgezocht. “De Wetelaar had eigenlijk al een hele goede basis”, zegt Ordelman. “Maar er is toch nog best heel veel weggedaan en er zijn vooral ook veel nieuwe titels bijgekocht.” Budget hiervoor werd gevonden in een potje van oud papier.

De boeken hebben allemaal een plekje gevonden in een keurige bibliotheek, waar kinderen met een pasje kunnen lenen. Net als in de echte bibliotheek. Een viertal vrijwilligers neemt, samen met de leerlingen van groep 7, het in- en uitscannen van de boeken op zich. “Met het pasje kunnen de kinderen trouwens ook terecht bij de gewone bibliotheek aan de Linie, voor als ze iets zoeken dat er op school niet is.”

Foto: Terwijl wethouder Bollen en directeur Van der Weide herinneringen ophalen aan Arendsoog en de Kameleon, lenen de leerlingen van De Wetelaar liever Harry Potter en Dummie de Mummie