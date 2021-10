Eerste zonnepanelen uit collectieve actie geplaatst

GEM. BRUMMEN – Begin september startte de gemeente Brummen met een zonnepanelenactie voor haar inwoners. Met deze actie wil de gemeente duurzame energieopwekking stimuleren. Inmiddels zijn de eerste zonnepanelen geplaatst bij de familie Stronkhorst.

Door de aankoop te bundelen kunnen inwoners van de gemeente Brummen zonnepanelen aanschaffen tegen een scherpe prijs en goede service. Tot eind november kan iedereen nog meedoen. De eerste zonnepanelen zijn inmiddels geplaatst bij de familie Stronkhorst. Met 12 zonnepanelen van 375 wp wordt voldoende stroom opgewekt voor het eigen energieverbruik. De familie dacht al langer aan het installeren van zonnepanelen, maar vond het lastig te beoordelen welk bedrijf en welke producten goed passen. Door de inkoopactie vanuit de gemeente Brummen was het vertrouwen er om mee te doen. In een gesprek hebben zij goed advies gekregen over het aantal zonnepanelen en de locatie.

Wethouder Pouwel Inberg van Duurzaamheid en Klimaat is vindt het mooi dat deze eerste panelen zo snel zijn geplaatst. “We stuurden op 7 september 4.700 brieven naar inwoners. De familie Stronkhorst maakte een afspraak met de installateur en twee weken later lagen de panelen op het dak. Zeker gezien de geweldig stijgende energieprijzen is dat mooi, groene stroom scheelt je geld. Ik denk dat dit voor veel inwoners interessant is.”

Al ruim 180 inwoners hebben zich ingeschreven voor een vrijblijvende offerte. Dit kan nog tot eind november via de website van het Regionaal Energieloket. Bewoners die zich hebben ingeschreven ontvangen een uitnodiging voor een woningopname. Tijdens deze woningopname geeft de installateur advies over het aantal zonnepanelen en geschiktheid van het dak. Kort na de woningopname ontvangen bewoners een persoonlijke offerte. Hierna kunnen bewoners besluiten of ze meedoen met de actie. Inschrijven kan via www.regionaalenergieloket.nl. De actie is opgezet in samenwerking met het Regionaal Energieloket en BrummenEnergie.

Foto: Van links naar rechts: Directeur Erik Brink van E2-Energie, de heer en mevrouw Stronkhorst en wethouder Pouwel Inberg van de gemeente Brummen