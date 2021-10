Eerste schop in de grond voor glasvezel in Doesburg

DOESBURG – Donderdag 21 oktober werd de eerste schop in de grond gestoken om de aanleg van glasvezel in Doesburg van start te laten gaan. Wethouder Birgit van Veldhuizen gaf het startschot met een kleine graafmachine. Bas Hollenberg (operationeel directeur van NKM Network services), Piet Grootenboer (directeur Delta Fiber netwerk) en Saskia Hakstege (Woonservice IJsselland) hielpen eveneens mee met een gewone schop.

Eerst scheen het zonnetje lekker, maar op het moment dat de schop in de grond ging regende het hard, maar dat deerde de dames en heren niet. Met deze symbolische handeling werd het startsein gegeven voor de aanleg van glasvezel in Doesburg. Hierna konden de aanwezigen in de kantine van Tennis + Paddelvereniging aan de Looiersweg weer warm worden met een heerlijk kopje koffie en een broodje.

Wethouder Van Veldhuizen is verheugd dat de aanleg van het glasvezelnetwerk nu echt gaat beginnen. “De gemeente Doesburg vindt het belangrijk dat alle inwoners en ondernemers in onze gemeente snel en stabiel internet tot hun beschikking hebben. Het afgelopen jaar hebben we ervaren hoe belangrijk dat is, zowel zakelijk als privé. Hier hebben we met z’n allen de komende jaren veel profijt van.”

Tegelijk met de schop in de grond heeft Saskia Hakstege, bestuurder van Woonservice IJsselland, een gedoogverklaring ondertekend waarmee zij toestemming geeft aan DELTA Fiber Netwerk om alle huurwoningen van een glasvezelaansluiting te mogen voorzien. “Snel en betrouwbaar internet vinden wij belangrijk voor de leefbaarheid in onze woningen. Toekomstbestendig internet hoort immers bij de standaarduitrusting van een moderne woning, zowel voor onze huidige als toekomstige huurders. Wij vragen onze huurders dan ook om hun medewerking te verlenen aan de plaatsing van het kastje in de meterkast. Of ze een abonnement op glasvezel nemen, dat bepalen ze uiteraard zelf.”

Foto: Hanny ten Dolle