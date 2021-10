Eerbeek is klaar voor Halloween in nieuwe opzet

EERBEEK – Drie weekenden lang staat Eerbeek in het teken van Halloween. Het griezeligste feestje van dit jaar heeft een andere opzet dan eerdere edities. Bezoekers kunnen op de moutainbike of BMX meedoen in het Skillspark, in groepjes wandelen door het Screampark of op de skelter meedoen aan de Scary Skelter Rally. Of alle drie natuurlijk …

Het Skillspark leg je af op de mountainbike of BMX. Wie geen geschikte fiets heeft, kan er eentje huren. Op het terrein van Last Gear is een parcours uitgezet met uitdagende onderdelen om je fietsvaardigheid te testen. Dit natuurlijk tussen prachtige decorstukken, met passende verlichting en spannende effecten.

Het Skillspark is geopend op zaterdagen en zondagen 16, 17, 23, 24, 30 en 31 oktober. Starten kan tussen 19.00 en 22.00 uur, iedere deelnemer krijgt een tijdslot. Kinderen en hun ouders starten om 19.00 uur, andere deelnemers om 20.30 uur.

Het Screampark is opgezet in het Weberbos. Hier lopen de deelnemers in groepjes een spannende tocht, waarbij ze van de ene scène in de volgende terechtkomen en verrast worden met sprookjesachtige taferelen. Het Screampark is geopend op zondagen 17, 24 en 31 augustus. Kinderen met hun ouders starten om 19.00 uur, anderen in een tijdslot tussen 20.00 en 22.00 uur.

Dan is het nog de Scary Skelter Rally voor de kinderen. Bij scouting Tapawingo is een spannende skelterbaan opgezet, waar jonge thrill-seekers zich op kunnen uitleven. De skelters zijn gratis beschikbaar. De Scary Skelter Rally is geopend op zaterdagen 23 en 30 oktober vanaf 13.00 uur.

Inschrijven voor deze activiteiten kan via www.halloweeneerbeek.nl.