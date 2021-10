Eerbeek als eerst van het gas af

EERBEEK – De gemeente Brummen wil in Eerbeek het eerst aan de slag gaan met de warmtetransitie. Volgens wethouder Pouwel Inberg zijn er in het dorp goede mogelijkheden voor de aanleg van een warmtenetwerk.

De gemeente Brummen wil, volgens landelijke afspraken, in 2050 van het aardgas af zijn. Er is onderzoek gedaan naar alternatieven. Zo zou er iets gedaan kunnen worden met het water in de IJssel, maar ook met de restwarmte van de papierfabrieken in Eerbeek. Dit laatste zou volgens Inberg goed kunnen worden gebruikt voor een warmtenetwerk in het dorp, hoewel er nog geen concrete plannen zijn. Er is een eerste businesscase gemaakt, waarin duidelijk is welke mogelijkheden er zijn. “Op papier lijkt het allemaal te kunnen, daar kunnen we nu verder onderzoek naar gaan doen”, aldus Inberg.

Eerbeek is, behalve de aanwezigheid van de industrie, geschikt omdat er in het Wilhelminapark al een bewonersgroep actief is met de vraag hoe zij kunnen besparen en een andere warmtebron kunnen opzoeken.

Overigens wordt niet alleen naar een alternatieve warmtebron gekeken, ook isoleren krijgt prioriteit. “Immers, alles dat je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken, aldus Inberg.

De gemeente Brummen zoekt voor de warmtetransitie de samenwerking op met BrummenEnergie, de industrie, provincie Gelderland en Veluwonen. Met name de woningstichting is een belangrijke partner, want hoe meer woningen er meedoen, hoe rendabeler een alternatief warmtesysteem wordt. Naar verwachting neemt de gemeenteraad van Brummen in november een besluit over de warmtetransitievisie, waarin al deze plannen zijn opgenomen.