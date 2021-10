Een Stief Kwartiertje: Vuurwerk

Wellicht de belangrijkste eigenschap van de Rozendalers is dat zij altijd zorgen voor vuurwerk als ze in het nieuws zijn; nieuws is altijd explosief in het kasteeldorpje. Meestal is dat echter in figuurlijke zin, maar men is nu drukdoende kruit te verzamelen om daarmee in de komende maanden een meningsgeschil te beslechten en dat al geruime tijd voordat de wet vuurwerk afsteken toestaat. Dat het dorp de tijd vooruit zou zijn is hier een verkeerde uitleg. Het kruit verzamelen kunnen we zien als voorbereidende beschietingen. Die vinden nu nog plaats in de raadzaal, maar aan het eind van het jaar gaat het knallen. De Rozendalers maken zich nu al zorgen hoe en waar dat gaat gebeuren.

We kunnen de Rozendalers niet tot een plattelandsbevolking rekenen, want daartoe zijn ze in financieel opzicht te zeer verheven. Bovendien wonen ze op de uitlopers van het Veluwemassief en dat kent hoogte- en dieptepunten. Rozendalers zijn ermee vertrouwd. Toch willen de Rozendalers als een normaal volk het nieuwe jaar in en dat willen ze doen in de traditie die plattelanders hooghouden, namelijk het oude jaar met carbid wegschieten. Voor plattelanders in deze regio en die ten oosten van ons is carbidschieten tot folklore uitgegroeid. Rozendaal wil meegaan in de vaart der oosterse volkeren en daar hoort carbidschieten nu eenmaal bij. Corona, klimaatcrisis of een angstige burgemeester ten spijt, er zal geschoten worden en dat gaat over het algemeen in een goede en gezellige sfeer onder het veelzeggende motto: veel volumineus vertier met braadworst en bier.

Maar de burgemeester, met in haar kielzog de wethouders, vindt dat er alleen op 31 december geschoten mag worden en dan onder nog strengere voorwaarden dan verleden jaar. Dat gaat tegen het liberale gedachtegoed van het dorp in, dat gebaseerd is op vrijheid-blijheid en als B en W toch wil schieten dan alleen met losse flodders. De burgemeester wil echter een nieuwe verordening als het om vuurwerk gaat en specifiek voor carbidschieten. Daarmee brengt ze de lucifer dicht bij de lont of in dit geval bij het gat in de melkbus. De gemeenteraad ziet de burgemeester nu als een gillende keukenmeid, maar is nu zelf in België op zoek naar een illegale Chinese duizendklapper. Dan breekt aan het eind van het jaar opnieuw de pleuris uit. Dat zal verregaande gevolgen hebben want het is de zoveelste brand in het dorp. In de Rozendaalse politiek staan voorstellen vaak al in lichterlaaie voordat er op de smeulende resten een besluit genomen wordt, waarop voortgebouwd kan worden.

En nu dreigt ook nog het hondenlosloopgebied, het Rozendaalse Veld, onbereikbaar te worden doordat de Kluizenaarsweg wordt afgesloten en daardoor wordt ook de parkeerplaats aldaar opgeheven; allemaal in het kader van de redding van de Posbank. Op 2 kilometer afstand moet dan een nieuwe parkeerplaats worden aangelegd, waarbij natuur wordt opgeofferd. Genoeg munitie voor een volgende explosie, met als gevolg een onnatuurlijke heidebrand.

Branden zijn in Rozendaal een heet onderwerp, ze worden geblust door de Velpse brandweerlieden. De oude afspraak is dat ook Rozendaal één brandweerman of -vrouw levert, maar nu die met pensioen is gegaan lukt het Rozendaal niet om een vervanger te vinden. Dat wordt extra pijnlijk, want nu de nieuwe vuurwerkverordening op ontploffen staat is grote alertheid vereist.

Het ontsteken van vuurwerk is een belangrijke eigenschap van de Rozendalers. Vuurwerk kan tot brand leiden, dus moet er geoefend worden voor een nieuwe belangrijke eigenschap: blussen.

Desiderius Antidotum