Een Stief Kwartiertje: Voortschrijdend inzicht

Voortschrijdend inzicht is een belangrijk begrip in onze samenleving, want het levert veelal het besef op dat bepaalde zaken anders moeten dan we ons voorgenomen hadden. Het allerbelangrijkste is echter dat we in staat zijn om dat hernieuwde inzicht ook in daden om te zetten. Het gaat dan niet alleen om herstel van verkeerde aannames in het verleden, maar ook om nieuwe en betere plannen. Vooralsnog moet het inzicht leiden tot herstel van allerlei dubieuze ontwikkelingen op deze aardkloot, want door de vooruitgang in de laatste decennia zijn we nu op weg van voorspoed naar rampspoed. Maar zolang er leven is, is er hoop, zegt de volksmond.

Voortschrijdend inzicht heeft ons ook bijzondere zaken gebracht. Zo is in de afgelopen week door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap de nieuwe bijbel uitgebracht, waarin de moeder van Jezus, Maria, weer in al haar hoedanigheden als maagd beschreven is. In de brontekst is Maria als maagd teruggevonden en weer geheeld. In de moslimwereld is herstel van het maagdenvlies een gelukzalige en daarmee tragedie mijdende ingreep, maar in de christelijke wereld schrijf je het gewoon anders op en is er een heikele kwestie opgelost. We kunnen zaken eenvoudig oplossen, als we dat willen.

Dat kan ook in onze regio. Brummen heeft daarin een voorbeeldfunctie; het gebeurt daar niet vaak, dus het mag genoemd worden. Een deel van de nieuwe wijk in Noordoost-Laag-Soeren moet op Brummens grondgebied gebouwd worden en dat gaf problemen op allerlei openbare voorzieningen als ook in de persoonlijke levenssfeer. Het zou zelfs zover kunnen komen dat de gemeentegrens dwars door een slaapkamer zou lopen en de echtelieden die grens zouden moeten oversteken om hun verbondenheid grenzeloos te bevestigen. De Brummense raadsleden hadden daar eerst geen boodschap aan, maar zijn tot inkeer gekomen. Brummen wordt iets kleiner, Rheden iets groter en Laag-Soeren ondeelbaar, zowel binnen- als buitenshuis.

Veel opmerkelijker is het Brummense besluit om geen windmolens op Brummens grondgebied te plaatsen. Van de oorspronkelijk 46 molens bleven er eerst 3 over en nu 0. De laatste twee beoogde plekken Hall en Cortenoever zijn van de kaart geveegd, gewoon een streep erdoor. De gemeente is tot het inzicht gekomen dat windmolens niet passen in het Brummens landschap aan de rand van de Veluwe en met haar landgoederen. Veel inwoners waren daar al eerder van overtuigd. Waar ze wel passen is nog een landelijke en vooral heikele kwestie. Het voortschrijdende Brummense inzicht is hoopvol, maar heeft wel gevolgen want de energiedoelen moeten gehaald worden, dus komen er meer velden met zonnepanelen. Maar wellicht schrijdt het inzicht nog verder voort, niet alleen in Brummen en gaat men met gezwinde spoed werken aan landschapsvriendelijke alternatieven.

De maagdelijkheid van de wereld zal niet hersteld worden door er een fraai vliesje overheen te spannen, er zal geen enkele tragedie door vermeden worden; de eerbaarheid van de aarde is reeds lang geleden verloren gegaan. Maar er moeten wel herstelwerkzaamheden plaatsvinden roepen alle wetenschappers en dat zeker met gezwinde spoed. De natuur doet wat het kan en reageert veel sneller dan de mens op veranderende omstandigheden, maar vraagt zich steeds vaker af waar nog eer te behalen valt. Daarentegen luistert de mens slecht, schrijft lange rapporten, houdt gloedvolle betogen, maakt alarmerende documentaires, neemt moties aan en vaardigt wetten uit, maar zet woorden niet of veel te traag om in daden, alle protesten en demonstraties ten spijt. Voortschrijdend inzicht levert vaak geen voortschrijdend handelen op, maar daar begint het wel mee.

Desiderius Antidotum