Een Stief Kwartiertje: Toverwoord

Als er één modieus begrip is dat de oplossing moet brengen voor nagenoeg alle knellende vraagstukken op alle maatschappelijke gebieden, dan is het wel preventie. Het is het meest gevleugelde woord dat beleidmakers en managers van overheden, instellingen en organisaties in de strijd gooien om een goede en vooral gezonde samenleving te scheppen. Het is een woord met weerklank, heel veel weerklank. Het is daarom ook een toverwoord, want de mens wil nu eenmaal de hoop op herstel levend houden. Preventie is dus eerder een medicijn dan een voorbehoedmiddel.

Dat is ook precies waar het bij preventie wringt; het moet leiden tot herstel, het gaat in feite vaker over genezen dan over voorkomen, maar aangezien de volksmond ons al sinds mensenheugenis met de beste bedoelingen voorhoudt dat voorkomen beter is dan genezen, hebben we preventie tot toverwoord verheven. Het straalt daadkracht, visie en oplossingsgerichtheid uit oftewel beterschap. Door preventie zal het ons in de nabije toekomst beter gaan, het zal de samenleving beter laten functioneren; het is een gewild verkoopartikel, maar ook een verkooppraatje. In de gemeenteraadszalen klinkt het ook als een liedje dat permanent op herhaling staat.

De afgelopen week was het de week van de gezondheid en u voelt zich vast veel beter nu u een hele week minder gegeten, minder gerookt, minder alcohol gedronken en meer bewogen heeft. In alle gemeenten staat preventie hoog op de politieke agenda en in Rheden en Rozendaal heeft men zelfs een club opgericht om samen sterker en gezonder te gaan leven. Absolute voorwaarde is natuurlijk dat de Posbank openblijft, maar dit terzijde. Er komen acties die de inwoners moeten helpen zich beter in hun vel te voelen, fitter te maken, ook financieel, waardoor ze meer energie krijgen en niet in eenzaamheid vervallen. De overheid stelt er 40.000 euro voor beschikbaar en als het daarmee lukt is het een koopje. Uiteraard is het preventieakkoord een goed initiatief. De meeste mensen willen de wereld ook een beetje beter maken, de meeste mensen deugen immers. Maar deugen en gedragsverandering zijn twee werelden, die nog heel ver uit elkaar liggen.

Preventie wordt geacht te zijn gericht op de toekomst, maar gaat nagenoeg altijd over het verleden. En preventie gaat vooral over ‘te’. We zijn te dik, eten te veel en drinken te veel alcohol, we rijden en vliegen te veel, er zijn te weinig huizen, er is te veel vee en dus te veel stikstof en te weinig natuur, het klimaat verandert te snel, net als de temperatuur, het te droog of te nat of te warm en er zijn te veel recreanten en te veel zwijnen op de Veluwe. En er is te veel werk, maar te weinig vakmensen, er komen te veel migranten want er zijn te weinig opvangplekken, het land is te klein en te vol en er is te veel marktwerking opgetuigd door een overheid die te veel op zichzelf is gericht en nieuw beleid is te vaak herstel van te veel gemaakte fouten; het is allemaal te veel te, te, te.

Preventie is een vaccin dat bij alle beleidmakers en managers ingespoten zou moeten worden om resultaat te boeken, maar dat is niet haalbaar omdat individuele vrijheid nu eenmaal als een hoog goed beschouwd wordt; preventie is derhalve bijna altijd curatief in plaats van proactief. Maar als 80 procent van hen zich zou laten inspuiten met het preventievaccin dan zal de samenleving er een stuk gezonder uitzien. Het zou preventie tot een toverwoord maken, een mirakel.

Desiderius Antidotum