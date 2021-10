Een Stief Kwartiertje: Sapiens

De stijging van de gasprijs of het gekonkelfoes over het nieuwe oude kabinet of een veilige plek voor de vertwijfelde Nederlandse Afghaan ten spijt, in onze regio werd het nieuws nagenoeg volledig beheerst door de prangende vraag voor wie en van wie de Veluwe en met name de Posbank nu eigenlijk is. Moet het een diervriendelijk of mensvriendelijk stukje land worden? Moeten er delen worden afgesloten en ten gunste van wie? De vraag is Veluwe-breed, maar betrof voornamelijk het al dan niet afsluiten van de parkeerplaats van het hondenlosloopgebied bij het Rozendaalse Veld. Het smeulende vuurtje werd een uitslaande brand: Vicky werd ineens Fikkie. Vicky wordt weliswaar nog steeds tot de dieren gerekend, maar is inmiddels zo gedomesticeerd dat het als volwaardig gezinslid beschouwd kan worden. Hij luistert over het algemeen goed, kent zijn plek en weet hoe hij bij zijn baasje in het gevlij moet komen. We zouden hem kunnen zien als een animalia sapiens oftewel het denkende dier, waardoor hij verwant is aan de homo sapiens, de denkende mens.

Van wie of voor wie is de Veluwe c.q. de Posbank? Het is maar aan wie je het vraagt. De zwijnen hebben de afgelopen tijd de Veluwe goeddeels gekoloniseerd, want het is hen toegewezen als thuisbasis. Zwijnen zijn intelligente dieren en voorzagen dat de homo sapiens zou besluiten ten gunste van de animalia sapiens en zorgden voor gezinsuitbreidingen, zodat de nieuwe ruimte direct bevolkt zou worden. Dat bleek toch een misrekening. Ondanks hun goede voorgevoel – delen van de Veluwe worden afgesloten – werden ze toch als een soort gezien die de verhoudingen zou verstoren en werden ze het slachtoffer van de methode die de mens al sinds zijn ontstaan hanteert bij bedreigingen: hij elimineert de bedreiging. Afgelopen weken werden 4000 zwijnen afgeschoten.

De herten zagen het met lede ogen aan, onderwijl werd ook hun populatie behoorlijk uitgedund. Hun grootste probleem is dat na het burlen de drang tot paring niet in bedwang te houden is.

De wolven zijn nog steeds in een betrekkelijk klein aantal, maar als voorouder van ons denkende huisdier beschikken ze over een behoorlijke dosis werkende hersencellen. Vanaf een afstandje hebben ze de discussie over de heerschappij van het gebied gevolgd en besloten zich er niet direct mee te bemoeien: hun tijd zou nog wel komen. Ze waren uiteraard niet gelukkig met het feit dat een groot deel van hun voedsel door de mens werd neergeknald, maar ze weten dat ze slim genoeg zijn om hun kostje bij elkaar te scharrelen.

De bomen zien het allemaal met terughoudendheid aan. Ze zijn nogal standvastig, zeker ook in hun mening. Het zal onze tijd wel duren lijken ze te denken. Ze vrezen het dier niet, wel de mens met de kettingzaag.

In de discussie staat één stelling centraal: als we de Veluwe en dus ook de Posbank natuurgebied noemen, dan is het van de natuur. We vinden immers ook dat dorpen en steden van de mensen zijn. Dat laatste staat voor de dieren niet echt ter discussie, maar het probleem is dat de mens de natuur ook als zijn leefgebied heeft verklaard en meent dat hij van de intelligente primaten het meest ontwikkeld is en dus het best kan beredeneren wat goed en slecht is. Tja, daar zetten de zwijnen, wolven, herten en bomen hun vraagtekens bij en zelfs de honden op het Rozendaalse Veld vragen zich vertwijfeld af of ze wel hond mogen blijven.

Desiderius Antidotum