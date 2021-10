Een Stief Kwartiertje: Gebouwen

Elk gebouw vertelt een eigen verhaal, een verhaal over de eigen geschiedenis; over de visie die de ontwerper had, over de beleving van de gebruikers of bewoners, over de plek in de gemeenschap. Soms is niets menselijks een gebouw vreemd. Je zou er een voorstelling van kunnen maken. Twee gebouwen waren de afgelopen week in het nieuws. Ze vertellen hun verhaal van het verleden en de toekomst: tragedie en/of komedie.

In de schouwburg Theothorne in Dieren hebben zich de afgelopen decennia alleen maar tragedies afgespeeld en voornamelijk niet op het toneel. Af en toe kwam er een vrolijke noot langs, een komedie, die voor even de grimas veranderde in een glimlach. Even maar, omdat in het gebouw niet alleen tragedies werden opgevoerd; het gebouw is een tragedie, het drama zit erin gebakken. In een schouwburg spelen zich gewoonlijk tragedies af die ons leven van buiten het gebouw weerspiegelen, maar Theothorne kent beide. In die zin is het een uniek gebouw.

Ik zal u de geschiedenis besparen. Als ik scenarioschrijver zou zijn en het leven van Theothorne in een tragedie zou verpakken dan zou het in het komende theaterseizoen gemakkelijk vele avonden kunnen vullen. Verleden week is er weer stof voor een volgend deel aangeleverd. De verkoop aan het muziek- en theaterschool Rhedelijk Cultureel gaat niet door, waardoor de zoveelste poging om Theothorne eindelijk tot een bruisend cultureel centrum te laten doorgroeien in de zoveelste slecht opgevoerde tragedie is geëindigd. Het was bijna rond, bijna eind goed al goed, maar….. Theothorne eigen: het werd alsnog een drama. Nadat een tragedie heeft plaatsgevonden veegt de mens zich gewoonlijk weer bij elkaar, richt zich op en kijkt hoopvol naar de toekomst. Theothorne zal dat ook vast doen, maar het lijkt alsof het nooit iets van haar eigen geschiedenis leert.

Nee, dan het nieuwe gemeentehuis in De Steeg. Het huidige gemeentehuis is afgeschreven. In ruim 40 jaar is het tot afbreken gedoemd, uit de tijd gewerkt, opgebrand, niet meer te renoveren; dat gebeurt als de intense beleving van alle voorstellingen in het recente verleden door de voegen heen breekt. Er komt nu een prachtig nieuw gebouw, waar opnieuw dynamische voorstellingen zullen plaatsvinden en omdat het duurzamer zal zijn hopen de Rhedense inwoners dat het ook langer tegen de invloed van de voorstellingen bestand zal zijn. Vanuit het nieuwe gebouw zijn er fraaie uitzichten op de uiterwaarden van de IJssel en aan de andere kant op de stuwwallen van de Veluwezoom. Er zitten knikken in het gebouw die de beweging van de IJssel en de stuwwallen symboliseren. De presentatie laat zich al zien in een voorstelling, een komedie; het kan een klucht of blijspel worden, maar de verwachting is dat er zeker gelachen kan worden. De eerste grappen rollen reeds van de stuwwal. Pessimisten zien de knik als de opmaat naar een verhoogde ozb, want elk nieuw project komt uiteindelijk duurder uit dan begroot, maar de optimisten verwachten instemmend knikkende ambtenaren op hun bouwaanvragen en andere vergunningen. Ook hoopt men dat de ambtenaren niet almaar genieten van het prachtige uitzichten voor en achter, maar al werkend perspectief creëren aan de Rhedense horizon. Er zullen tragedies en komedies worden opgevoerd in de raadzaal, de regisseurs zijn al aangesteld. Het gebouw zal ons vele nieuwe verhalen vertellen.

U leest dit vast vanuit uw comfortabele fauteuil in uw eigen schouwburg, waar u toeschouwer bent in uw eigen geregisseerde voorstelling. Als regisseur bepaalt of u naar een tragedie of komedie kijkt.

Desiderius Antidotum