Duurzaamheidsmarkt in Bibliotheek Dieren

DIEREN – Mensen die graag een steentje willen bijdragen aan een beter milieu, maar niet weten waar ze moeten beginnen, kunnen zaterdag 9 oktober tussen 10.00 en 14.00 uur terecht op de duurzaamheidsmarkt in de bibliotheek in Dieren. Lokale verenigingen, organisaties en particulieren delen hier hun persoonlijke ervaringen op het gebied van duurzaamheid.

De markt wordt geopend door wethouder Dorus Klomberg. De gemeente Rheden is vertegenwoordigd, evenals stichting Bijenlint en stichting tuin van Sjef. Er zijn wijkverenigingen die duurzaam samenwerken en het Peukenmeisje vertelt over haar actie. Het IVN verzorgt wandelingen rondom De Bundel en er zijn gesprekstafels waar bezoekers hun ideeën kunnen bespreken met een deskundige. De markt is gratis en aanmelden is niet nodig.

De duurzaamheidsmarkt is de aftrap van een nieuw, gevarieerd programma van de Bibliotheek Veluwezoom, over duurzaam leven rondom huis en tuin. Van oktober 2021 tot en met mei 2022 is er maandelijks een inspirerende activiteit voor iedereen die duurzamer wil leven. Met tips om de tuin te vergroenen, om vitaal en gezond te blijven, verspilling tegen te gaan én met de bekende specialisten op gebied van weer, klimaat en duurzaamheid Margot Ribberink en Reinier van den Berg.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/thema