Dorpsraad en Den Eikenboom boos op gang van zaken bij provincie Uitspraak rechter heeft geen gevolg voor situatie N387

LOENEN – Als er dan toch groot onderhoud wordt gepleegd aan de N387 Beekbergerweg/ Eerbeekseweg door Loenen, pak dan ook de verkeersveiligheid aan. Dorpsraad Loenen Zonnedorp heeft hier lange tijd bij de provincie op aangedrongen, maar voelde zich niet gehoord. De situatie is zelfs zo hoog opgelopen dat de dorpsraad samen met Fred Jansen van Den Eikenboom naar de rechter is gestapt.

Het gaat met name om de verkeersveiligheid in de bocht bij Den Eikenboom. Volgens Loenen Zonnedorp is de situatie daar onveilig, met name voor fietsers en voetgangers. Bezoekers aan het Ereveld, toeristen die komen fietsen en wandelen en de bewoners van Heimeinde en de Tuin van Loenen kunnen, net als de aanwonenden van de Eerbeekse weg, nauwelijks de weg opkomen. Oversteken is gevaarlijk. De Dorpsraad heeft de afgelopen tijd veel gesprekken gevoerd met medewerkers van de provincie, maar deze hebben niet geleid tot overeenstemming. Ze werden het maar niet met elkaar eens over de verkeerssituatie in de bocht. De Dorpsraad wil per se vrijliggende fietspaden, maar de provincie vindt dit niet nodig.

Marian Zoet van De Dorpsraad zegt: “De provincie heeft welzijn hoog in het vaandel staan, maar lijkt nu het doorgaand zware verkeer ruimer baan te geven. Werkgelegenheid is zeker belangrijk, maar de verkeersdruk in Loenen is inmiddels zo groot dat het niet meer leefbaar is. De N786 doorsnijdt het dorp, regelmatig zijn er ongelukken of bijna -ongelukken.”

Zoet is van mening dat de aanpassingen die nu zijn gedaan, vooral meer ruimte geven aan het zware verkeer. Fietsers en voetgangers zijn ondergeschikt. Ze is boos dat de provincie niet verder zoekt naar een situatie waar iedereen tevreden mee is. “In plaats van te zoeken naar oplossingen om eindelijk een einde te maken aan 44 jaar discussie, wordt het vele verkeer op de weg nu gefaciliteerd onder het mom van groot onderhoud. Tevens heeft de provincie aangekondigd dat er geen geld is voor andere aanpassingen. Kortom, Loenen moet maar zien hoe het zich redt!”

De Dorpsraad en Fred Jansen, eigenaar van Den Eikenboom, stapten naar de rechter. Ze waren van menig dat er geen formele inspraakmogelijkheid is geweest ten aanzien van de aanpassingen die tijdens het groot onderhoud aan de N786 zijn gedaan. De rechter gaf hen gelijk en is het ermee eens dat deze procedure er wel had moeten zijn. Echter, tegen de tijd dat de rechter deze uitspraak deed, waren de werkzaamheden al afgerond.

Marian Zoet is boos: “Tijdens het kort geding bleken de werkzaamheden aan de bocht in het weekeinde gewoon door te zijn gegaan. Dit ondanks dat het kort geding tijdig aangekondigd was. Het is gebruikelijk is om dan het werk stil te leggen. Deze handelswijze is kwalijk, zo heb je als burger en Dorpsraad geen enkele mogelijkheid meer om je recht te halen.”

De rechter heeft de Dorpsraad en Jansen op alle punten gelijk gegeven, maar Zoet weet niet hoe ze nu verder in gesprek moet. “De vele vrijwilligerstijd, die we er als bestuur met liefde en vasthoudendheid insteken, zal zich toch eens moeten lonen? Leefbaarheid en welzijn voor Loenen staan voorop. Waarom kan in Voorst een rondweg wel en bij ons niet? Ik kan het echt niet uitleggen!”

Foto: Martien Kobussen

Foto: Ondanks bezwaren ligt er toch een nieuwe weg bij Den Eikenboom