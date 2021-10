Dojok viert nog eens een feestje: Let’s Meet Again

DOESBURG – Na 22 jaar opent op 29 oktober Dojok nog één keer haar deuren tijdens het feest Dojok Let’s Meet Again! Het feest vindt plaats in Loc 17 aan de Turfhaven in Doesburg.

Dojok staat voor Doesburgs Jongeren Kontakt. Dit werd in 1979 opgericht met geld van de kerk door een groepje jongeren dat zich verveelde. Het doel: activiteiten organiseren voor jongeren en door jongeren uit Doesburg. De jongeren organiseerden verschillende activiteiten, zoals films in het Meulenhuus, kookcursussen en disco’s in de Onderbouw. Later beschikte Dojok over een eigen gebouw in het park.

Dojok groeide uit tot een begrip in Doesburg. Uiteindelijk bleef alleen de disco over. Deze werd geheel gerund door jongeren, allemaal op vrijwillige basis. De vrijwilligers hadden ieder een eigen taak: bardienst, muntenverkoop, beveiliging en dj. Op vrijdagavond en zondagmiddag was Dojok ‘the place to be’.

In augustus 1999 sloot Dojok haar deuren. Tot die tijd brachten vier generaties hier hun puberteit door. Veel mensen hebben leuke herinneringen aan deze tijd en daarom vindt een groepje het tijd om elkaar nog eens te ontmoeten: Dojok Let’s Meet Again!

Omdat het eigen gebouw van Dojok in het park niet geschikt bleek voor dit feest, wordt Dojok Let’s Meet Again gehouden in Loc 17. Er is een grote dansruimte met discovloer en de indoor spiegeltent is ideaal om even bij te praten met vrienden van vroeger en nu. Er is muziek uit de jaren 70, 80 en 90, die wordt gedraaid door DJ Henry. Ook een aantal DJ’s van toen geeft een gastoptreden.

Het feest wordt gehouden op vrijdag 29 oktober en begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 15 euro en zijn tegen contante betaling verkrijgbaar bij Pand 41, Eetcafé Bruut, Loc 17 en Schoenmakerij van der Sluis in Doesburg en Café den Uutkiek in Angerlo. Er is geen kaartverkoop aan de deur. Een geldige ID en QR-code zijn verplicht.

Expositie

In het weekend van 22, 23 en 24 oktober en het weekend van 29, 30 en 31 oktober is in Loc 17 een kleine expositie te zien met foto’s, krantenartikelen en ledenboekjes van Dojok. Veel van deze foto’s en artikelen zijn verzameld door Riet Zandbelt, één van de medeoprichters van Dojok. De organisatie is op zoek naar nog meer foto’s of andere herinneringen aan Dojok. Iedereen die iets wil uitlenen, kan mailen naar dojokletsmeetagain@hotmail.com een bericht sturen via www.facebook.com/dojok.letsmeetagain.