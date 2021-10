Doesburgerinitiatief wil de strijd aangaan met eenzaamheid

DOESBURG – Tijdens de Week van de Eenzaamheid, begin oktober, stond Nederland stil bij het grote aantal mensen dat zich eenzaam voelt. De vrijwilligers van het Doesburgerinitiatief hoopt echter dat het niet bij deze week blijft, want uit de cijfers is gebleken dat eenzaamheid een groot probleem is in de Hanzestad.

De laatste Gezondheidsmonitor liet sombere cijfers zien. Ruim 13 procent van de Doesburgers zegt zich ernstig eenzaam te voelen, een triest record. Dat betekent dat ruim 1500 Doesburgers zich ongelukkig voelen omdat ze contact, gezelligheid of een praatje met anderen missen. Vaak gaat het om mensen die op zichzelf wonen.

Doesburgerinitiatief wil graag benadrukken dat, tegenover die treurigheid, ook veel initiatieven en instanties staan waar allerlei activiteiten worden aangeboden waar eenzame Doesburgers baat bij kunnen hebben. Iedereen kan terecht bij De Vraagbaak van de gemeente Doesburg of bij Caleidoz, die graag willen helpen om weer onder de mensen te komen en gezelligheid te vinden. De Vraagbaak is bereikbaar via tel. 0313-481342, Caleidoz Welzijn via tel. 0316 – 243204. De medewerkers luisteren en helpen de bellers graag verder.

En er is de Ontmoetingsgids voor Ouderen, waarin ongeveer 95 verschillende activiteiten in Doesburg beschreven staan, variërend van samen eten of koffie drinken tot samen kaarten, schaken of sjoelen, samen handwerken, schilderen of timmeren tot gym en ga zo maar door. Deze gids is gratis verkrijgbaar bij de bibliotheek, het stadhuis en bij Caleidoz op de Beumerskamp of per e-mail aan te vragen via doesburgerinitiatief@ziggo.nl.

“Doe het: schaam u niet, u bent niet alleen, ga de deur uit. Zeker nog eens 1.499 andere Doesburgers voelen zich net als u ernstig eenzaam en zoeken ook contact, gezelligheid en een praatje of zelfs een goed gesprek”, zeggen de vrijwilligers van Doesburgerinitiatief.

Doesburgerinitiatief vraagt zich af waar inwoners van Doesburg behoefte aan hebben, zeker met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Het huidge college benoemde in 2018 ‘tegengaan van eenzaamheid’ als speerpunt en Doesburgerinitiatief vraagt zich af of er genoeg is gebeurd of dat er misschien wel een schepje bij moet? “Wat zou het mooi zijn als iedereen die zich in Doesburg eenzaam voelt de partijen helpt met suggesties. Waar hebt u behoefte aan, waar zou u mee geholpen zijn en wat kan er beter? U bent de ervaringsdeskundige, dus laat van u horen met een mailtje naar doesburgerinitiatief@ziggo.nl of een briefje in de bus van Windmolenstraat 24. Uw suggesties komen op de juiste plek terecht”, aldus de vrijwilligers van Doesburgerinitiatief.