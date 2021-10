Doesburg presenteert sluitende begroting

DOESBURG – Het college van burgemeester en wethouders van Doesburg sluit de laatste begroting van deze coalitieperiode sluitend af. De begroting bevat vooral de verdere uitwerking van een aantal grote projecten en onderwerpen.

De begroting ook voor 2022 weer sluitend te krijgen was zeker een stevige uitdaging voor dit college, mede dankzij de beperkingen die Covid-19 met zich meebracht. Maar wethouder Financiën Birgit van Veldhuizen – van Oort is trots: “Ondanks de grote tekorten waar andere gemeenten veelal mee kampen, hebben wij voor Doesburg toch een sluitende begroting rond kunnen krijgen. Dit is mede dankzij de goede samenwerking met onze gemeenteraad. Omdat wij de afgelopen jaren goed op onze portemonnee hebben gelet, mogen wij de financiële positie van Doesburg nog steeds als goed bestempelen.”

Nu het einde van deze bestuursperiode nadert, zijn geen nieuwe beleidszaken in de begroting opgenomen. Het college zet vooral in op het begeleiden van lopende projecten en onderwerpen. Zo wordt er een start gemaakt met de uitwerking van de Toekomstvisie van Doesburg, wordt er volop gewerkt aan de binnenstad, is er aandacht voor het groen en de wegen in Beinum en worden de eerste beleidskaders voor duurzaamheid in Doesburg vastgesteld. Tenslotte is er samen met de Groene Metropool volop aandacht voor de woningbouw-opgave in de regio en in Doesburg. Het college van Doesburg heeft in de laatste maanden tot aan de verkiezingen geen (financiële) ruimte meer om grote nieuwe beleidszaken aan te pakken.