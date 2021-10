LAAG-SOEREN – Bij een ongeval op de kruising Kanaalweg met de Badhuislaan in Laag-Soeren is zondagmiddag 17 oktober rond 15.45 uur een 79-jarige vrouw uit Brummen om het leven gekomen. De vrouw was op de fiets en werd bij het oversteken geschept door een automobilist. De hulpdiensten werden gealarmeerd en een traumahelikopter werd opgeroepen. Reanimatie werd opgestart maar dat mocht niet meer baten.

De kruising was de rest van de middag afgesloten.

Foto: Dennis van Bemmel/Persbureau Heitink