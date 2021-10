Diploma’s voor nieuwe imkers

BRUMMEN / EERBEEK – Vijftien cursisten zijn geslaagd voor de Basiscursus Bijenhouden, die zij dit jaar hebben gevolgd bij de imkersverenigingen in Brummen en Eerbeek. De meeste cursisten hebben al een of meerdere bijenvolken om zelf actief met deze hobby aan de slag te kunnen gaan. De bijen zijn nu in winterrust, maar met het milde weer komen ze zelfs nu nog overdag naar buiten om de laatste beetjes stuifmeel binnen te halen. De nieuwe imkers kunnen haast niet wachten tot het voorjaar komt om dan met spanning te gaan kijken of de volken de winter overleefd hebben.

De cursus bestond uit praktijklessen en zeven theorie-avonden. Docent Wouter Schouwstra volgde met zijn lessen de cursusopzet zoals door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging is aanbevolen. Ondanks de beperkingen vanwege de maatregelen rond Covid-19 is het toch gelukt het cursusprogramma uit te voeren. De cursus is afgesloten met een feestelijke uitreiking van de diploma’s in het Tjark Riks centrum in Eerbeek. Alle vijftien gediplomeerden kregen uiteraard hun diploma en namens de twee verenigingen een prachtig geïllustreerd boek, getiteld Handboek voor Bijenfans.

Voor de nieuwe cursus, die in 2022 wordt gegeven, is de inschrijving gestart.