Dierense Sporenpaden

DIEREN – De Stichting Dieren met Dieren heeft de Dierense sporenpaden ontwikkeld om al wandelend kennis te maken met opmerkelijke, markante en wonderschone plekjes binnen en buiten het dorp. Deze route is circa 8 kilometer lang, eventueel in te korten tot 5 kilometer. Deze wandeling is met gids Gerard Kriek te lopen op woensdag en zaterdag, of eventueel in overleg op een ander moment. Startpunt is het perron van station Dieren. Er wordt om 10.00 uur vertrokken. Aanmelden kan via g.kriek@kpnplanet.nl of tel. 06-28209504.