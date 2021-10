Dierendag in Doesburg

DOESBURG – Zaterdag 2 oktober werd er in Doesburg al een voorproefje genomen op Dierendag. Stichting Centrum Belang Doesburg had allerlei leuke activiteiten voorbereid voor de kinderen. In de Ooipoortstraat waren pony’s Feather en Nouscha, waar de kinderen een ritje op mochten maken of konden aaien en borstelen. Bij BSO de Pixel waren allerlei dieren te zien die je niet zo snel ziet, zo was er zelfs een heuse slang die de kinderen om de nek mochten houden. Bij Faunaland konden kinderen samen met hun huisdier langskomen om een lekkere versnapering voor het huisdier te halen. De gezellige klanken van draaiorgel Erica maakte de sfeer in de Hanzestad compleet.

Foto: Hanny ten Dolle