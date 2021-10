DHO speelt in Carolinapark

DIEREN – Na lange tijd liet het Dierens Harmonie Orkest op zondag 19 september eindelijk weer van zich horen. Op uitnodiging van Stichting Vrienden van de Oranjerie speelde het orkest afwisselend met de Politie Bigband tijdens het 10-jarig bestaan van de stichting. Mede dankzij het prachtige weer werd het een bijzonder gezellige middag in het druk bezochte Carolinapark.

De middag werd geopend door het leerorkest. Het orkest is altijd op zoek naar nieuwe muzikanten. Specifiek voor de jeugd biedt DHO diverse mogelijkheden aan via Sjors. Zo kunnen kinderen vanaf 6 jaar spelenderwijs muziek leren maken op een zelfgemaakt bamboefluit. In oktober worden er voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar 3 proeflessen gegeven voor 5 euro. De lessen zijn gepland op de dinsdagen 5, 12 en 19 oktober van 15.00 tot 16.00 uur.

www.sjorssportief.nl

www.dhodieren.nl