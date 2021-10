Deelnemers gezocht voor Koersbal

VELP – In De Elleboog in Velp wordt elke vrijdagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur koersbal gespeeld. Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Meespelen is gratis, alleen het kopje koffie in de pauze is voor eigen rekening. De Elleboog is te vinden aan de Hoofdstraat 2 in Velp. Meer informatie is verkrijgbaar bij Ben Neger, tel. 026-3648553, of Nico Allmendinger, tel. 06-31262423.